Du học sinh Việt học 'trường top' cũng khó có việc ở Hàn Quốc

Dù có suất du học tại Hàn, du học sinh Việt Nam và các quốc gia khác lại gặp khó vì không có nhiều suất làm việc bởi các công ty thường ưu tiên lao động trong nước.

Du học sinh tại Hàn Quốc khó tìm việc sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Yonhap.

Tháng 2/2025, Do Ngọc Minh Luong, sinh viên ngành Khoa học máy tính người Việt Nam, chính thức tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Ngay sau đó, Luong hoàn thành hai kỳ thực tập tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành nhân viên chính thức do doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hỗ trợ giấy tờ visa lao động.

"Tôi thấy các công ty Hàn Quốc không biết nhiều về quy trình làm hồ sơ visa, họ thậm chí không nắm rõ những loại giấy tờ cần thiết để bảo lãnh cho lao động nước ngoài", Luong chia sẻ với Korea Herald.

Không dễ tìm việc

Luong không phải trường hợp du học sinh duy nhất tại Hàn Quốc gặp rào cản tìm kiếm việc làm. Dù trong những năm qua, Hàn Quốc liên tục mở rộng cơ hội học tập cho người nước ngoài, cơ hội tìm việc tại quốc gia này vẫn rất hạn chế.

Rosa Haque, 27 tuổi, quốc tịch Bangladesh, là một ví dụ như vậy. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yonsei, Rosa Haque theo học thạc sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và may mắn tìm được việc làm sau khoảng 3 tháng tìm kiếm.

Lao động nước ngoài tại Hàn Quốc không dễ tìm việc. Ảnh: Yonhap.

Tuy vậy, quá trình này không hề dễ dàng khi cô hầu như không tìm thấy tin tuyển dụng dành riêng cho sinh viên quốc tế, buộc phải chủ động liên hệ trực tiếp với các phòng nhân sự nhưng vẫn nhận được những phản hồi thiếu cụ thể.

Phần lớn doanh nghiệp khuyến khích Haque nộp hồ sơ trong các đợt tuyển dụng mở cùng ứng viên Hàn Quốc, song thực tế lại đặt sinh viên quốc tế vào thế bất lợi do các bài kiểm tra tiêu chuẩn của tập đoàn lớn như Samsung hay SK đều được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Hàn, cả người bản xứ cũng rất vất vả để chuẩn bị.

Ngay cả khi vượt qua rào cản tuyển dụng, thách thức vẫn tiếp diễn trong môi trường làm việc. Rosa Haque cho biết cô phải đáp ứng yêu cầu TOPIK cấp 5 và tham gia phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Hàn, song rào cản ngôn ngữ vẫn ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập.

Trường hợp của Yang Lin, cử nhân người Trung Quốc tốt nghiệp Đại học Yonsei, cũng cho thấy lợi thế rõ rệt của khả năng ngôn ngữ khi anh tìm việc thuận lợi nhờ sử dụng thành thạo tiếng Hàn, trong khi nhiều sinh viên quốc tế khác chật vật ngay từ khâu tiếp cận thông tin.

Trong khi đó, Hugo Adam, sinh viên người Pháp tại Đại học Quốc gia Seoul và là phó chủ tịch hội sinh viên quốc tế của trường, cho rằng sự thiếu ổn định của hệ thống thị thực là nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc ngần ngại tuyển dụng sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Theo nam sinh, phần lớn sinh viên buộc phải chuyển sang thị thực D-10 (visa tìm việc) - loại vốn chỉ mang tính tạm thời, kèm theo nhiều ràng buộc về tài chính và cơ hội làm việc.

Việc xin thị thực lao động E-7 lại càng phức tạp hơn khi ứng viên phải làm đúng ngành và đáp ứng những điều kiện khắt khe cũng như phải phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, sự bảo lãnh của cơ quan nhà nước.

“Thị thực D-10 không ổn định, còn việc bảo lãnh lao động nước ngoài vừa tốn kém, vừa mất nhiều thời gian, nên doanh nghiệp thường tránh tuyển cho các vị trí đầu vào", Adam nhận định.

Loay hoay tìm lời giải

Bàn về vấn đề này, Park, nhân viên một công ty hỗ trợ tuyển dụng nhân sự quốc tế, cho biết doanh nghiệp Hàn Quốc thường không mặn mà với việc tuyển sinh viên nước ngoài ở các vị trí đầu vào, bởi họ có xu hướng ưu tiên người Hàn từng học tập hoặc sinh sống ở nước ngoài cho các bộ phận kinh doanh toàn cầu. Chính điều này khiến cơ hội dành cho sinh viên quốc tế ngày càng thu hẹp.

Các công ty đăng tin tuyển dụng, nhưng hầu như chỉ ưu tiên tuyển người Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Hiện nay, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện chủ yếu tuyển lao động nước ngoài cho các vị trí quản lý cấp cao, trong khi cơ hội dành cho sinh viên mới ra trường ngày càng thu hẹp. Thực tế này đã được các nhóm sinh viên quốc tế phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng, trong đó hội sinh viên quốc tế Đại học Quốc gia Seoul từng tham gia đối thoại với Bộ Giáo dục trong nửa đầu năm 2025.

Theo dữ liệu Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố vào đầu tuần này, số sinh viên quốc tế tốt nghiệp tìm được việc làm tại Hàn Quốc tăng từ 1.732 người năm 2018 lên 4.993 người năm 2024. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể cho thấy nhiều gam màu xám khi cùng giai đoạn này, tổng số sinh viên quốc tế tốt nghiệp đã tăng hơn gấp đôi, khiến tỷ lệ có việc làm chỉ nhích nhẹ từ khoảng 9,6% lên gần 13,8%.

Khảo sát cũng cho thấy 60-80% sinh viên quốc tế mong muốn ở lại làm việc tại Hàn Quốc, nhưng khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận thị trường lao động ngày càng bộc lộ rõ.

“Nếu tìm trên Google hay Naver, hầu như không có tin tuyển dụng dành cho sinh viên quốc tế”, Rosa Haque chán chường chia sẻ.

Dù ghi nhận các kiến nghị liên quan đến visa, thiếu thông tin việc làm và các kỳ thi tuyển dụng nặng về ngôn ngữ, Hàn Quốc vẫn chưa cải thiện việc tuyển dụng.

Trả lời Korea Herald, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế phát triển năng lực then chốt, đồng thời xây dựng các chương trình học tiếng Hàn định hướng kinh doanh và gắn trách nhiệm nuôi dưỡng nhân tài nước ngoài với điều kiện phân bổ ngân sách.