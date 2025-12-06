10 công việc lương cao, tăng nhanh trong 10 năm tới

Loạt nghề thuộc lĩnh vực y tế, công nghệ và năng lượng tái tạo được dự báo tăng trưởng mạnh, mang lại mức lương từ 50.000 đến hơn 130.000 USD mỗi năm.

Nhiều công việc với mức lương cao được dự đoán tăng trưởng nhanh tại Mỹ trong thập kỷ tới. Ảnh: Phương Lâm.

Những công việc lương cao, tăng trưởng nhanh trong 10 năm tới đã được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự đoán. Cụ thể, theo báo cáo dự báo việc làm mới nhất, dù tăng trưởng việc làm chậm hơn so với thập niên trước, kinh tế Mỹ vẫn được dự báo bổ sung khoảng 5,2 triệu việc làm trong giai đoạn 2024-2034, tương đương mức tăng 3,1%.

BLS cho biết hai nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất đến năm 2034 gồm y tế - hỗ trợ xã hội và dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, với tốc độ tăng lần lượt 8,4% và 7,5%.

Trong các lĩnh vực này, những nhóm nghề tăng nhanh nhất là hỗ trợ y tế, bao gồm điều dưỡng nâng cao, trợ lý bác sĩ, cùng với đó là nhóm máy tính và toán học như khoa học dữ liệu hay chuyên viên an ninh mạng. Hai nhóm được dự báo tăng trưởng tương ứng mức 12,4% và 10,1%.

Các công việc chăm sóc sức khoẻ được dự đoán tăng trưởng mạnh vì nhu cầu tại Mỹ ngày càng cao. Ảnh: Pexels.

Bà Emily Krutsch, đại diện Cục Thống kê Lao động Mỹ, cho biết ngành y tế tăng mạnh chủ yếu do dân số Mỹ đang già hóa. Nhóm dân số lớn tuổi sẽ cần nhiều dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ hơn. Trong khi đó, các nghề thuộc lĩnh vực máy tính và toán học trở nên quan trọng hơn khi công nghệ AI phát triển mạnh.

“Chúng tôi dự đoán nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng đối với các vị trí tham gia phát triển, thử nghiệm và triển khai những công cụ này”, bà Krutsch nói với CNBC, đồng thời thông tin nghề phân tích an ninh thông tin sẽ tăng mạnh do nhu cầu bảo vệ dữ liệu và xây dựng hệ thống bảo mật ngày càng lớn.

Tuy vậy, bà Krutsch nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét. Chẳng hạn, kỹ thuật viên tuabin gió và lắp đặt điện mặt trời là hai nghề có tốc độ tăng nhanh nhất, song tổng số việc làm mới của cả hai chỉ dưới 20.000 vào năm 2034.

“Tăng nhanh không đồng nghĩa tạo ra nhiều việc làm vì đôi khi quy mô nghề rất nhỏ”, bà nói.

Dựa trên dữ liệu của BLS, dưới đây là danh sách 10 nghề có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, tính đến năm 2034.

STT Nghề Mức lương hàng năm) Tốc độ tăng trưởng 1 Kỹ thuật viên tuabin gió 62.580 USD 50% 2 Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 51.860 USD 42% 3 Điều dưỡng 129.210 USD 40% 4 Chuyên viên khoa học dữ liệu 112.590 USD 34% 5 Chuyên viên an ninh thông tin 124.910 USD 29% 6 Quản lý dịch vụ y tế và sức khỏe 117.960 USD 23% 7 Trợ lý vật lý trị liệu 65.510 USD 22% 8 Chuyên viên định phí 125.770 USD 22% 9 Chuyên viên phân tích nghiên cứu vận hành 91.290 USD 21% 10 Trợ lý bác sĩ 133.260 USD 20%