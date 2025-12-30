Những công việc online nhàm chán nhưng lương trăm nghìn USD

Các kỹ sư học dữ liệu làm việc chủ yếu với bảng tính, cơ sở dữ liệu và các mô hình phân tích để biến con số thành thông tin có giá trị. Công việc mang tính lặp lại, từ thu thập, làm sạch dữ liệu đến kiểm tra và diễn giải kết quả. Mức lương trung bình của nghề này đạt khoảng 112.590 USD /năm vào năm 2024. Phần lớn người làm nghề có nền tảng toán, thống kê, khoa học máy tính và thành thạo các công cụ như Python, R, SQL. Nhờ đặc thù làm việc trên máy tính, đây là một trong những vị trí được tuyển dụng từ xa nhiều nhất hiện nay.

Chuyên viên phân tích an ninh thông tin chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng. Công việc hàng ngày của họ chủ yếu là giám sát cảnh báo, rà soát nhật ký truy cập và đánh giá lỗ hổng bảo mật. Mức lương trung bình của công việc này khoảng 124.910 USD /năm. Tuy nhiên, nghề này đòi hỏi nền tảng công nghệ thông tin vững chắc, kinh nghiệm thực tế và thường đi kèm các chứng chỉ chuyên môn. Trong bối cảnh doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng lớn vào môi trường số, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này vẫn ở mức rất cao.

Lập trình viên và chuyên viên kiểm thử đảm nhiệm việc xây dựng, sửa lỗi và đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm công nghệ. Công việc có tính lặp lại, đòi hỏi sự kiên nhẫn khi liên tục viết mã và chạy các bộ kiểm thử. Mức lương trung bình của nhóm này đạt khoảng 131.450 USD /năm. Nhiều người bước vào nghề qua con đường đào tạo chính quy, song việc tự học cũng ngày càng phổ biến bởi đây là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh và rất phù hợp với mô hình làm việc từ xa.

Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính đóng vai trò cầu nối giữa hoạt động kinh doanh và công nghệ. Công việc tập trung vào đánh giá quy trình, lập tài liệu và đề xuất cải tiến hệ thống. Mức lương trung bình cho vị trí này khoảng 103.790 USD /năm. Nhiều người chuyển sang vai trò này sau thời gian làm hỗ trợ kỹ thuật hoặc phát triển phần mềm. Nhờ đặc thù làm việc với tài liệu và trao đổi trực tuyến, nghề này khá phổ biến ở hình thức làm việc từ xa.

Chuyên gia định phí sử dụng toán học và thống kê để đánh giá rủi ro tài chính. Công việc mang tính chuẩn mực cao, gắn với mô hình, bảng biểu và báo cáo chi tiết và mang lại mức lương khoảng 125.770 USD /năm. Dù lương cao, được làm từ xa, con đường vào nghề vẫn khá gian nan vì đòi hỏi người lao động vượt qua nhiều kỳ thi chuyên môn kéo dài trong nhiều năm. Chính rào cản này khiến thị trường lao động luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực, theo Economic Times.

Chuyên viên phân tích tài chính là công việc liên quan đến đánh giá doanh nghiệp và cơ hội đầu tư thông qua báo cáo và mô hình tài chính. Công việc mang tính lặp lại theo chu kỳ báo cáo quý và có thể mang lại mức lương trung bình khoảng 101.910 USD /năm. Nghề này đòi hỏi nền tảng tài chính vững và khả năng xử lý dữ liệu chính xác. Với sự phát triển của công cụ số, nhiều vị trí đã chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Mang lại mức lương khoảng 102.000 USD /năm, cố vấn tài chính cá nhân là công việc hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch tài chính dài hạn. Công việc thường xuyên lặp lại với việc rà soát danh mục và trao đổi mục tiêu tài chính. Đáng chú ý, nghề này yêu cầu chứng chỉ hành nghề và kỹ năng giao tiếp ổn định. Sự phát triển của tư vấn trực tuyến giúp nhiều cố vấn có thể làm việc hoàn toàn từ xa.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.