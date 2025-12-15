Giảng viên đại học ở TP.HCM như 'tổng tài' trong bộ ảnh 'trạm tỷ'

Trong bộ ảnh do sinh viên thực hiện theo trend "chụp lén người nổi tiếng", giảng viên đại học ở TP.HCM gây sốt mạng xã hội với hình ảnh chân thực và cuốn hút.

Bộ ảnh được Đại học Văn Lang chia sẻ trên mạng xã hội theo trào lưu "chụp lén" các giảng viên ngay trong khuôn viên trường. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự nhiên, không sắp đặt này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, mang đến góc nhìn chân thực, bất ngờ về đội ngũ giảng viên.

Chỉ sau hai ngày đăng tải, bộ ảnh nhận về hàng nghìn lượt tương tác trên các kênh chính thức của trường. Hiệu ứng lan truyền còn mạnh mẽ hơn khi những khoảnh khắc ấn tượng của thầy cô được cộng đồng mạng chia sẻ lại trên nhiều kênh TikTok khác, nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt thích, biến giảng viên Văn Lang thành những "ngôi sao bất đắc dĩ" trên không gian mạng.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự nhiên của các giảng viên theo trào lưu "trạm tỷ". Ảnh: Đại học Văn Lang.

Cụ thể, trend này bắt nguồn từ một TikToker Trung Quốc khi cô thuê một zhanjie của người nổi tiếng để chụp ảnh trên đường phố. Trong bộ ảnh đó, người được chụp toát ra thần thái như người nổi tiếng còn người chụp giống như một paparazi đang lén săn ảnh.

Zhanjie là thuật ngữ của người trẻ Trung Quốc, dùng để chỉ các cô gái theo đuổi thần tượng. Khi gặp thần tượng, họ thường mang theo máy ảnh chuyên nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ lên mạng, thậm chí tạo ra các ấn phẩm liên quan.

Những người hâm mộ tại Hàn Quốc cũng có thuật ngữ tương tự, đã phổ biến từ hơn 10 năm qua, là master fansite. Họ là các cá nhân hoạt động độc lập hoặc hoạt động theo nhóm, chuyên chụp ảnh, quay video thần tượng và đăng tải lên nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Đại học Văn Lang cho biết bộ ảnh này do phòng Truyền thông và sinh viên ban Truyền thông của trường thực hiện. Các thành viên cùng lên ý tưởng trong một ngày và mất 2 ngày để hoàn thiện bộ ảnh này.

Trong bộ ảnh do sinh viên thực hiện, giảng viên xuất hiện với trang phục ấn tượng, chỉn chu. Các thầy cô cũng được đánh giá có phong thái tự tin, không hề thua kém nghệ sĩ, người nổi tiếng. Bất ngờ với hình ảnh cuốn hút của giảng viên, nhiều sinh viên để lại bình luận khen ngợi, thậm chí gọi thầy cô là "idol".

Thần tượng có người hâm mộ, thầy cô cũng có các 'trạm tỷ' phiên bản sinh viên săn đón. Dù giảng đường không rực rỡ ánh đèn, tâm điểm chú ý vẫn thuộc về từng khoảnh khắc thầy cô ghé qua, đại diện trường chia sẻ.