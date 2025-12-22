5 cung hoàng đạo dễ giàu có nhất

Trong chiêm tinh học, khái niệm "vận tiền bạc" không đơn thuần là vận may trúng số hay những thương vụ hời từ trên trời rơi xuống. Thực chất, đó là năng lực quản trị, khả năng xoay xở và mức độ hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính của một cá nhân. Trang Times of India chỉ ra những chòm sao có vận giàu có và thịnh vượng.

Kim Ngưu: Đây được coi là cung hoàng đạo có vận tài lộc tốt nhất trong 12 cung. Không phải tuýp người ưa mạo hiểm, Kim Ngưu là những người biết tích lũy từ bẩm sinh. Họ có khả năng chinh phục mọi thị trường nhờ sự tăng trưởng ổn định và kiên định. Tuy nhiên, tài chính của Kim Ngưu thường ổn định rõ rệt hơn khi họ trưởng thành và có kinh nghiệm sống. Ảnh: Times of India.

Ma Kết: Ma Kết được mệnh danh là nhà chiến lược tài ba, Ma Kết sở hữu tài lộc mạnh mẽ, giúp kết nối thành công sự nghiệp với giàu có. Dưới sự bảo trợ của Sao Thổ - hành tinh của trách nhiệm và kỷ luật - Ma Kết không chờ đợi may mắn mà chủ động tạo ra kết quả. Tài lộc của họ đôi khi đến bất ngờ, nhưng một khi đã có thì rất bền vững. Ảnh: Times of India.

Xử Nữ: Cung hoàng đạo này chịu sự cai quản của sao Thủy, cũng sở hữu vận tiền bạc mạnh. Họ rất giỏi trong việc lập ngân sách, lên kế hoạch và cắt bỏ các khoản chi tiêu không cần thiết. Dù sống giản dị, Xử Nữ vẫn đạt được sự an toàn tài chính nhờ tính kiên trì. Ảnh: Times of India.

Bọ Cạp: Cung hoàng đạo này có mối quan hệ nhiều thăng trầm với tiền bạc. Họ dám chấp nhận rủi ro và có thể mất nhiều, nhưng cũng chính vì thế mà dễ đạt được những khoản lợi nhuận lớn. Vì là cung do sao Diêm Vương cai quản, Bọ Cạp quen thuộc với quyền lực, sự kiểm soát và rủi ro. Mỗi lần thất bại giúp họ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Ảnh: Times of India.

Sư Tử: Dù chi tiêu xa hoa, Sư Tử vẫn có sức hút tự nhiên để thu hút tiền bạc. Vận mệnh tài chính của họ sẽ vận hành tốt nhất khi họ duy trì được sự hào phóng đi kèm với kỷ luật chặt chẽ. Ngoài ra, sự tự tin chính là thỏi nam châm giúp họ mở ra những cơ hội tài chính đầy hứa hẹn. Ảnh: Times of India.

