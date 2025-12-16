Những VĐV chưa rời ghế nhà trường đã đi vào lịch sử SEA Games

Trong ngày thi đấu 14/12 tại SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi , học sinh lớp 11, đã xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam bowling. Khôi thi đấu với tư cách vận động nhỏ tuổi nhất ở nội dung đơn nam. Dù vậy, vận động viên bowling trẻ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tranh tài. Hoàng Khôi duy trì phong độ ổn định qua các vòng đấu, vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ các quốc gia có phong trào bowling phát triển trong khu vực. Ảnh: SG Thailand.

Tại trận chung kết, tay bowling trẻ của Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc đấu trước đại diện chủ nhà Thái Lan, Napat. Khôi liên tục tạo lợi thế với 9 lần strike cùng 2 lượt đạt 9+1, qua đó khép lại trận chung kết bằng chiến thắng thuyết phục với điểm số 235-210. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Khôi có kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh so với độ tuổi, khả năng kiểm soát đường bóng tốt và giữ được sự tập trung trong các lượt ném quyết định. Ảnh: SG Thailand.

Tối 10/12, ở trận chung kết 200 m hỗn hợp nam tại khu liên hợp thể thao Hua Mark (Thái Lan), Trần Hưng Nguyên (sinh năm 2003) cán đích đầu tiên với 2 phút 2 giây 11. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp anh giành HCV nội dung này tại SEA Games, nâng tổng số HCV anh sở hữu tại đại hội khu vực lên con số 10. Trước đó, năm 2019, tại SEA Games 30 ở Philippines, Hưng Nguyên (khi ấy mới 16 tuổi) khiến mọi khán giả bất ngờ khi giành cú đúp huy chương vàng (nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nam, 400 m hỗn hợp cá nhân nam). Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 14/12, tại Trung tâm Thể thao Thái Lan ở Hua Mak, Chankao Udomphen (Thái Lan) đã giành huy chương vàng nội dung trượt ván đường phố nữ. Đáng chú ý, cô bé mới chỉ 10 tuổi. Nữ vận động viên đến từ tỉnh Udon Thani đã thể hiện phong độ ổn định ngay từ vòng bán kết, giành được 71,25 điểm và tiến vào chung kết. Ở trận chung kết, Chankao Udomphen đã trình diễn xuất sắc và giành tổng cộng 160,34 điểm, đoạt HCV và chính thức trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất lịch sử đại hội giành được danh hiệu này. Ảnh: Thailand2025.

Tại SEA Games 33, Mazel Paris Alegado , 11 tuổi, đến từ California, Mỹ, đã đại diện cho Philippines dự thi vòng chung kết nội dung trượt ván công viên nữ. Tay trượt trẻ này đạt số điểm 79,72, vượt qua 9 đối thủ khác để bước lên bục cao nhất. Thành tích ấn tượng này giúp Alegado đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên Philippines trẻ nhất từng giành HCV tại SEA Games. Ảnh: POC Media Pool.

Trước đó, tại SEA Games 32 ở Campuchia, Lê Khánh Hưng (đeo kính), khi đó 15 tuổi, giành HCV nội dung đấu gậy cá nhân với tổng điểm -13 sau 3 ngày thi đấu. Đây là tấm HCV đầu tiên của golf Việt Nam trong lịch sử dự SEA Games. Qua 2 năm kể từ khi lên ngôi vô địch, Lê Khánh Hưng vẫn đang là tuyển thủ đội tuyển golf Việt Nam tập luyện, thi đấu trong nhiều giải quốc nội và quốc tế. Tuy nhiên, tuyển thủ này không tiếp tục thi đấu tại SEA Games 33.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.