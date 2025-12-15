Con trai Hòa Minzy gây 'náo loạn' MXH

Bé Bo - con trai ca sĩ Hòa Minzy - gây bất ngờ khi tự đăng tải trạng thái lên mạng xã hội, chia sẻ đã biết đọc và viết.

Bé Bo tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh năm 2019.

Bé Bo tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân. Cậu bé sinh năm 2019. Mới đây, trên fanpage Con là Bo đây, cậu bé đã tự đăng tải bài viết đầu tiên.

Con trai Hòa Minzy viết: "Con xin chào ông bà cô chú ạ. Con là Bo đây ạ. Con tự viết cái này ạ. Mọi người bình luận thật nhiều nha. Con sẽ đọc và trả lời ạ. Con biết đọc và biết viết rồi ạ".

Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chưa đầy một ngày đăng tải, bài đăng đã nhận hơn 180.000 lượt tương tác cùng 7.400 lượt bình luận.

Nhiều người để lại bình luận bày tỏ thích thú trước sự đáng yêu và ngoan ngoãn của cậu bé. Tuy nhiên, do có quá nhiều lượt bình luận, con trai Hòa Minzy hài hước thừa nhận: "Nhiều quá con không trả lời hết ạ".

Trước đó, fanpage này do ca sĩ Hòa Minzy trực tiếp quản lý. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại bài đăng của con trai. Cô viết: "Ngày này tới sớm vậy sao. Bo chúi (thúi - PV) bé bỏng ngày nào giờ đã tự cầm fanpage giới thiệu bản thân rồi".

Một ngày sau khi được cầm fanpage, Hòa Minzy cho biết quyền admin đã được trao lại cho mẹ vì Bo bắt đầu quay trở lại lớp học và chuẩn bị thi cuối học kỳ. Ngoài ra, cậu bé cũng không được sử dụng điện thoại nên các bình luận sẽ được trả lời sau.

Bé Bo là con trai của nữ ca sĩ Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải. Sau khi chia tay vào tháng 2/2022, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày của hai mẹ con.

Cô dạy con tự lập từ nhỏ. Nữ ca sĩ cho biết bé Bo còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, cảm thông cho mối quan hệ của bố mẹ. Cậu bé được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài lí lắc, đáng yêu, đồng thời cư xử lễ phép, ngoan ngoãn.

Bo cũng được mẹ khen rất chăm học. Lên hai tuổi, cậu bé đã thuộc mặt chữ và số, biết nhận diện các loại xe trên đường, nhận diện được quốc kỳ của 19 quốc gia trên thế giới.

Hòa Minzy cũng nổi tiếng là bà mẹ với cách giáo dục con rất tâm lý và hiện đại. Cô không ép con học bài. Nếu Bo nói thích học, cô sẽ giới thiệu cho Bo những cuốn sách hay để bé chọn, sau đó dạy con.

Trước đó, một số trang mạng tung hô cậu bé là thần đồng, song Hòa Minzy nói con trai trộm vía sáng dạ, nhưng phát triển bình thường như bao em bé khác.