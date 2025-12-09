Con trai NSND Xuân Bắc gây chú ý ở trường đại học

Trong bộ ảnh do trường thực hiện, Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007, gây chú ý với ngoại hình sáng, được nhận xét giống hệt NSND Xuân Bắc.

Khánh Minh xuất hiện trong bộ ảnh của Học viện Ngoại giao. Ảnh: FBNT.

Mới đây, trang thông tin của Học viện Ngoại giao đã chia sẻ hình ảnh của sinh viên Nguyễn Nhật Khánh Minh - con trai của NSND Nguyễn Xuân Bắc.

Khánh Minh xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá cho bộ sản phẩm của Học viện Ngoại giao với nhiều vật dụng thiết yếu. Bộ ảnh do Đoàn Thanh niên của trường thực hiện, Minh giữ vai trò model.

Hình ảnh của Khánh Minh lập tức gây chú ý. Bên dưới bình luận, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết Minh trúng tuyển và theo học tại Học viện Ngoại giao thay vì con đường nghệ thuật như bố. Ngoài ra, vẻ ngoài chững chạc cùng thần thái tự tin của Minh khiến nhiều người trầm trồ. Không ít người nhận xét Khánh Minh trông rất giống nghệ sĩ Xuân Bắc thời còn đóng vai Núi trong Sóng ở đáy sông.

Khánh Minh theo học tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: FBNT.

Khánh Minh sinh năm 2007, là con trai cả của NSND Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung. Cậu tốt nghiệp THPT năm 2025 và bắt đầu học tại Học viện Ngoại giao từ tháng 9 năm nay.

Học viện Ngoại giao tiền thân là trường Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, được thành từ năm 1959. Đây là một trong những cơ sở nghiên cứu, đào tạo hàng đầu khu vực về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại.

Năm 2025, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, học viện lấy điểm chuẩn từ 24,17 đến 26,09 điểm. Trong đó, ngành Trung Quốc học tiếp tục dẫn đầu.

Cuối tháng 10, NSND Xuân Bắc cũng từng đăng tải bức hình được chụp khi nghệ sĩ tới thăm con trai đang học đại học. Theo nam nghệ sĩ, khi tới thăm con trai đang là sinh viên năm nhất, anh thấy Khánh Minh cởi trần nên đề nghị cậu mặc áo vào. Lúc này, Khánh Minh trả lời: “Mấy lần soi gương con thấy body con sắp bằng bố hồi trẻ luôn”. Trước câu trả lời của con trai, Xuân Bắc có phản ứng hài hước: “Tự nhiên thấy nó nói đúng thế. Ờ thôi, cứ cởi trần cũng được con ạ”.

Ngoài Khánh Minh, vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc còn có hai con trai khác là Nguyễn Nhật Võ Nguyên (Bi Béo, sinh năm 2009) và bé Bão sinh năm 2018. Các con của nghệ sĩ thân thiết với bố, được nhiều khán giả yêu quý.

Xuân Bắc cũng nổi tiếng là ông bố với cách giáo dục con rất tâm lý và hiện đại. Nam nghệ sĩ cởi mở, lắng nghe tâm tư tình cảm của các con và không thúc ép con làm theo ý mình.