NSND Tự Long bảo vệ luận án tiến sĩ, Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi

Cuối tháng 11, NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị này. Trước đó, anh theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và gia nhập Nhà hát Chèo Quân đội. Với phong độ ổn định và hàng loạt huy chương từ các hội diễn chuyên nghiệp, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Cuối năm 2024, anh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2025, vở diễn do anh chỉ đạo đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan , Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á nằm trong nhóm tác giả chủ chốt biên soạn hướng dẫn Dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn 2025 của WHO. Đây là bộ hướng dẫn toàn diện đầu tiên của lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên phạm vi toàn cầu. BS Lan là bác sĩ trong ê-kíp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1998. Từ đó đến nay, bà đã điều trị thành công cho hàng chục nghìn bệnh nhân hiếm muộn. Hiện, bà cũng là tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM, thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM.

Cũng trong tháng 11, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Bảo Ngọc được đánh giá cao khi cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế. Cô có chứng chỉ IELTS 8.0, từng gây ấn tượng khi nhận được hàng loạt học bổng quốc tế. Theo thông tin từ Đại học Quốc tế, Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Ảnh: FBNV.

Vào tháng 10, Lê Âu Ngân Anh (sinh năm 1995) chính thức trở thành Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Hoa Sen. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, Ngân Anh không tham gia nhiều hoạt động giải trí mà tập trung cho các chương trình học tập. Cô tốt nghiệp cử nhân Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Sự kiện quốc tế tại Đại học Salford (Anh). Từ 2020, cô làm giảng viên đại học. Hiện tại, Ngân Anh đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Tomas Bata (Cộng hòa Séc). Ảnh: FBNV.

Nguyễn Thành Vinh , Phó giáo sư tại trường Hóa học thuộc Đại học New South Wales (UNSW), vừa được tạp chí Australia vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Hóa hữu cơ. Ông là gương mặt quen thuộc tại Việt Nam khi là á quân Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên. Ngoài ra, ông còn được yêu mến qua vai diễn Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Ảnh: UNSW.

Mới đây, á hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và trải qua các vòng phỏng vấn, cô chính thức trúng tuyển chương trình tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT, đồng thời nhận học bổng toàn phần gần 3 tỷ đồng . Sau đăng quang á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh vẫn tập trung theo đuổi con đường học vấn. Cô thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp. Năm 2021, người đẹp tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin (Đại học RMIT). Tháng 4/2024, cô tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ Thương mại Toàn cầu, sau đó làm giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: FBNV.

