8 việc bố mẹ của những đứa trẻ hạnh phúc nhất làm mỗi sáng

Với kinh nghiệm làm việc cùng hơn 200 đứa trẻ, chuyên gia nuôi dạy con cái Reem Raouda cho hay những đứa trẻ hạnh phúc và kiên cường nhất được nuôi dưỡng trong những gia đình đề cao sự kết nối hơn là kiểm soát, đặc biệt là vào buổi sáng. Chia sẻ với CNBC, bà chỉ ra 8 việc bố mẹ thông minh thường làm để tạo ra sự an toàn về cảm xúc và hỗ trợ phát triển bộ não của con.

1. Tự điều chỉnh cảm xúc trước khi kết nối lại: Theo chuyên gia Reem Raouda, trước khi con bạn thức dậy, hãy dành ra 60 giây để kiểm tra lại chính mình: Hít thở sâu vài lần, tĩnh lặng bên ly cà phê hoặc thiền nhanh. Trẻ học cách giữ bình tĩnh qua quan sát. Khi bắt đầu ngày mới trong trạng thái ổn định, bạn đã cung cấp nền tảng cảm xúc vững chắc cho một ngày của con.

2. Dẫn dắt bằng sự kết nối, không phải sửa lỗi: Trước khi hỏi về việc đánh răng hay chuẩn bị sách vở, hãy tạo ra khoảnh khắc kết nối, ví dụ như giao tiếp bằng mắt, một nụ cười ấm áp hoặc chạm vào cơ thể con. Thông điệp bạn gửi đi phải là: “Con quan trọng hơn sự vội vã buổi sáng”. Sự kết nối ngắn ngủi này này giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh của con, tạo tiền đề cho sự hợp tác và bình tĩnh trong ngày.

3. Tạo ra những khoảng lặng: Bạn có thể làm chậm nhịp độ bằng cách mở nhạc nhẹ trong bữa sáng, trò chuyện mà không có màn hình điện tử hoặc một cái ôm trước khi ra khỏi nhà. Những khoảnh khắc này dạy trẻ rằng sự bình yên vẫn có thể xuất hiện ngay cả trong những buổi sáng bận rộn.

4. Tìm kiếm khoảnh khắc vui vẻ: Ngay cả khi con làm đổ sữa hay đi tất cọc cạch, hãy tìm kiếm khoảnh khắc vui vẻ, chẳng hạn như dùng giọng nói ngộ nghĩnh hoặc chia sẻ một câu chuyện đùa riêng. Tiếng cười giúp cả bố mẹ và trẻ giảm căng thẳng, đồng thời củng cố niềm tin rằng những sai sót hoặc sự cố buổi sáng không thể lấn át sự an toàn về mặt cảm xúc.

5. Kiểm tra cảm xúc: Trước khi đi vào các việc cần làm trong ngày, hãy dừng lại để kiểm tra xem con đang cảm thấy thế nào. Bạn có thể hỏi "Hôm nay con mong chờ điều gì nhất?". Những lần kiểm tra cảm xúc ngắn ngủi này giúp xây dựng trí tuệ cảm xúc của trẻ. Đây là yếu tố giúp trẻ kiên cường hơn trong tương lai.

6. Tiếp xúc cơ thể: Một cái ôm buổi sáng hay một nụ hôn lên trán sẽ giải phóng oxytocin và tăng cường sự an toàn về mặt cảm xúc. Theo bà Reem Raouda, đây là một trong những cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để điều chỉnh hệ thống thần kinh của con.

7. Không sử dụng thiết bị điện tử: Cha mẹ nên tạo không gian không điện thoại, máy tính bảng hay TV, ít nhất là trong 20 phút đầu tiên sau khi thức dậy. Việc này tạo không gian cho các cuộc trò chuyện tự nhiên, hoặc thậm chí là những khoảnh khắc im lặng nhưng thoải mái bên cạnh nhau.

8. Tạo thứ khiến con mong chờ: Thay vì hấp tấp nói “Đi thôi!”, bạn hãy dừng lại một chút để chào tạm biệt thật sự. Sau đó, bạn hãy cho con điều gì đó để mong chờ khi gặp lại. Ví dụ, "Mẹ rất háo hức được nghe về dự án khoa học của con vào tối nay", hoặc "Tối nay chúng ta sẽ làm bánh nhé". Chuyên gia khuyên bố mẹ đừng bám vào suy nghĩ buổi sáng là phải gấp gáp, hay cả ngày sẽ hỏng hết vì tối qua con chưa làm xong bài tập. Quan trọng nhất, bạn cần tạo cảm giác an toàn về mặt cảm xúc cho trẻ.

