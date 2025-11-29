6 dấu hiệu của người ích kỷ

1. Thống trị mọi cuộc trò chuyện: Theo tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng Aimee Daramus, trong các cuộc đối thoại hay cuộc họp, những người ích kỷ luôn nói nhiều nhất. Khi trò chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy nội dung luôn xoay quanh cuộc sống, thành tích cá nhân hoặc những vấn đề riêng của họ. Ảnh: Phương Lâm.

2. T hiếu sự đồng cảm: Việc đồng cảm đòi hỏi phải đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu được cảm xúc của họ. Tuy nhiên, vì luôn coi mình là trung tâm nên những người ích kỷ không thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác, do đó họ khó lòng thể hiện được sự đồng cảm chân thành. Ảnh: Phương Lâm.

3. Nhận nhiều hơn cho: Dù trong tình cảm, công việc hay các mối quan hệ xã hội, họ thường chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân và xem việc người khác giúp đỡ mình là điều hiển nhiên. Họ ít khi chủ động hỗ trợ, nhưng lại kỳ vọng được ưu ái hoặc được đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Khi không được như mong muốn, họ dễ tỏ thái độ thất vọng, giận dỗi hoặc cho rằng người khác không quan tâm đủ nhiều. Ảnh: Pexels.

4. Khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình: Người ích kỷ thường có nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ và luôn muốn mọi chuyện phải diễn ra đúng theo ý họ. Họ không thích lắng nghe quan điểm khác, dù người đối diện có đưa ra lý lẽ hợp lý hay có chuyên môn hơn. Trong suy nghĩ của họ, ý kiến cá nhân luôn đúng, còn ý kiến của người khác chỉ là phụ hoặc gây cản trở. Nếu bị phản đối, họ dễ trở nên khó chịu, cáu gắt hoặc cố tình gây áp lực để buộc người khác nhượng bộ. Ảnh: Pexels.

5. Nhanh chóng đổ lỗi và trốn tránh trách nhiệm: Người ích kỷ hiếm khi nhận ra mình đã làm sai và thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Trong những cuộc tranh luận, họ có xu hướng bóp méo sự thật, phóng đại lỗi của người khác và giảm nhẹ vai trò của mình, miễn sao họ không phải gánh chịu hậu quả. Ảnh: Phương Lâm.

6. Luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý: Nếu sự tập trung của mọi người vô tình chuyển sang người khác hoặc chủ đề khác, họ sẽ tìm cách kéo sự chú ý trở lại với mình. Họ có thể chen ngang bằng một câu chuyện riêng để tỏ ra vượt trội hơn, hoặc cố gắng xen vào tình huống để biến nó thành chuyện của mình. Thậm chí, khi an ủi ai đó, họ cũng có thể kể những câu chuyện về bản thân để làm trung tâm của sự việc. Ảnh: Phương Lâm.

