6 dấu hiệu của người giỏi giao tiếp

1. Suy nghĩ trước khi nói: Không phải mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu đều cần phải nói ra. Nguyên tắc của người giỏi giao tiếp là lắng nghe, tiếp nhận thông tin, để nó lắng đọng, sau đó mới quyết định cách phản hồi. Họ cũng hiểu rằng đôi khi, sự im lặng chính là phản hồi tốt nhất. Ảnh: Phương Lâm.

2. Lựa chọn từ ngữ cẩn thận: Mỗi lời nói đều mang sức nặng và có thể tác động đến cảm xúc cũng như cách người khác nhìn nhận vấn đề. Vì vậy, thay vì nói tùy tiện, họ suy nghĩ trước khi diễn đạt, chọn những câu từ rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người nghe. Nhờ đó, thông điệp được truyền tải mạch lạc, giảm hiểu lầm và tạo cảm giác dễ chịu trong giao tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

3. Luôn giữ bình tĩnh: Trong mọi tình huống bất ngờ, sự bình tĩnh là yếu tố tiên quyết. Người giỏi giao tiếp biết xác định những "điểm nóng" dễ kích hoạt sự tức giận hoặc thiếu kiên nhẫn của bản thân. Thay vì phản ứng thù địch, họ hít thở sâu, tạm dừng và áp dụng cách tiếp cận duyên dáng, chu đáo để trở thành người làm dịu căng thẳng trong khủng hoảng. Ảnh: Phương Lâm.

4. Biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng 93% giao tiếp được truyền tải qua ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu, chỉ 7% là lời nói. Mọi người sẽ "đọc" bạn qua ánh mắt, tông giọng và tư thế. Vì vậy, một nụ cười hay một giọng điệu nhẹ nhàng có thể thay đổi toàn bộ không khí của cuộc trò chuyện. Ảnh: Phương Lâm.

5. Không tùy tiện phán xét: Thay vì vội vàng kết luận dựa trên ấn tượng ban đầu, họ lắng nghe trọn vẹn và tìm hiểu hoàn cảnh trước khi đưa ra nhận định. Họ hiểu rằng mỗi người đều có câu chuyện riêng, và sự phán xét thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương người nghe, phá hỏng mối quan hệ. Chính sự điềm tĩnh và tránh áp đặt này giúp họ xây dựng sự tin cậy và kết nối trong giao tiếp. Ảnh: Pexels.

6. Lắng nghe chủ động: Họ không chỉ nghe bằng tai mà còn chú ý đến cảm xúc, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của người đối diện. Khi lắng nghe, họ không cắt lời, không vội phản bác mà dành thời gian để hiểu trọn vẹn thông điệp. Chính sự tập trung và tôn trọng này giúp người nói cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng. Nhờ biết lắng nghe, họ nắm bắt vấn đề chính xác hơn và đưa ra phản hồi phù hợp. Ảnh: Pexels.

7. Phán đoán tốt: Với sự tinh tế và nhạy bén, họ nhận ra khi nào nên nói, khi nào nên lắng nghe, khi nào cần nhẹ nhàng hay khi nào phải thẳng thắn. Nhờ phán đoán chính xác, họ tránh được những hiểu lầm không đáng có, giữ cho tương tác luôn hòa bình và tôn trọng. Ảnh: Pexels.

