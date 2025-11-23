Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

9 cụm từ khiến bạn không được coi trọng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 07:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Bạn là người giàu kinh nghiệm, sắc sảo và hiểu rõ điều mình nói, nhưng đôi khi người khác vẫn chen ngang, bỏ qua email hoặc phớt lờ ý tưởng của bạn. Nguyên nhân thường nằm ở từ ngữ bạn sử dụng.

khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 1

1. "Tôi nghĩ là": Nếu liên tục mở đầu ý kiến của mình bằng "Tôi nghĩ", bạn đang cho đối phương thấy bạn thiếu chắc chắn, ngay cả khi bạn hoàn toàn tự tin. Hãy loại bỏ lời mở đầu này và thay bằng "Tôi đề xuất/Tôi khuyến nghị" để thể hiện sự quyết đoán và niềm tin vào quan điểm của mình. Đây là phẩm chất mà các nhà lãnh đạo rất coi trọng. Ảnh: Phương Lâm.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 2

2. "Điều đó có hợp lý không?": Câu nói này đặt gánh nặng lên người nghe và cho thấy bạn thiếu tự tin vào ý kiến của mình. Thay vào đó, hãy dùng những cụm từ giữ vững sự chủ động. Ví dụ như "Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi làm rõ điều gì", hoặc "Tôi sẵn lòng giải thích chi tiết hơn". Ảnh: Phương Lâm.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 3

3. "Xin lỗi vì đã làm phiền bạn": Đây là cụm từ làm giảm giá trị lời nói của bạn. Thay vào đó, hãy dẫn dắt bằng mục đích và sự rõ ràng. Ví dụ, "Tôi muốn làm rõ điểm này để tránh sai sót trong bước tiếp theo", hoặc "Tôi cần kiểm tra lại vì tôi phải thông báo cho cấp trên trước thứ năm". Ảnh: Pexels.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 4

4. "Tôi không phải là chuyên gia, nhưng...": Bạn có thể đang cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng cụm từ này khiến bạn nghe như người không đạt tiêu chuẩn. Và nếu thực sự là chuyên gia, bạn đang làm giảm uy tín của mình. Nếu bạn muốn thể hiện sự cởi mở nhưng vẫn giữ vững quan điểm, hãy thử nói "Đây là những gì tôi thấy dựa trên kinh nghiệm của mình", hoặc "Có điểm này cần xem xét". Ảnh: Pexels.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 5

5. "Tôi đang tự hỏi liệu...": Sự rụt rè quá mức khiến yêu cầu của bạn trở nên không quan trọng và dễ bị phớt lờ. Vì vậy, hãy trực tiếp và rõ ràng: "Bạn có sẵn lòng [yêu cầu cụ thể] không?" hoặc "Chúng ta có thể sắp xếp thời gian vào tuần tới để thảo luận không?". Ảnh: Pexels.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 6

6. "Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi": Từ "chỉ" làm giảm thiểu thông điệp của bạn và khiến bạn nghe có vẻ do dự, ngay cả khi yêu cầu của bạn hoàn toàn hợp lý. Thay vào đó, hãy trực tiếp và dứt khoát: "Đề nghị theo dõi đề xuất tôi đã gửi. Rất mong xác nhận các bước tiếp theo trước thứ sáu" hoặc "Một ý tưởng khác cần xem xét...". Ảnh: Pexels.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 7

7. "Tôi sẽ cố gắng": Cách diễn đạt này báo hiệu sự thiếu cam kết. Đối phương sẽ nghi ngờ bạn chỉ đơn thuần là cố gắng hay thật sự thực hiện nhiệm vụ. Bạn hãy thay bằng ngôn ngữ định hướng hành động. Ví dụ, "Tôi sẽ hoàn thành nó trước thứ năm", hoặc "Tôi sẽ cập nhật các slide trước cuộc họp tiếp theo". Ảnh: Pexels.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 8

8. "Đây có thể là câu hỏi ngốc nghếch, nhưng...": Đây là cách nhanh chóng để làm suy yếu sự tự tin và uy tín của bạn. Nếu có câu hỏi, bạn cứ hỏi thẳng mà không cần lời rào trước. Đừng để đồng nghiệp liên tưởng những từ ngữ tiêu cực với bạn. Ảnh: Phương Lâm.
khong duoc coi trong, 9 cum tu, tu tin giao tiep anh 9

9. "Rất vui nếu được giúp đỡ bất cứ điều gì bạn cần": Nghe có vẻ hào phóng, nhưng câu nói này dễ khiến bạn bị giao các nhiệm vụ ngẫu nhiên, ít tác động. Bạn có nguy cơ bị bỏ qua các dự án có ý nghĩa hơn hoặc ít được coi trọng hơn nếu không làm rõ điểm mạnh hoặc sở thích của mình. Vì vậy, bạn hãy thể hiện sự hào phóng có chủ đích hơn. Ví dụ, "Tôi rất muốn hỗ trợ phần trình bày hoặc chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Việc nào sẽ phù hợp nhất?". Ảnh: Phương Lâm.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

7 cụm từ ngay lập tức dập tắt cơn ăn vạ của trẻ

Với kinh nghiệm nghiên cứu hơn 200 trẻ em và làm việc với hàng trăm gia đình, TS Reem Raouda tìm ra 7 cụm từ hiệu quả giúp dập tắt cơn ăn vạ ở trẻ.

48:2855 hôm qua

Hoc tro ganh thit, ca, rau tang co giao ngay 20/11 hinh anh

Học trò gánh thịt, cá, rau tặng cô giáo ngày 20/11

17:02 21/11/2025 17:02 21/11/2025

0

Thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo, nải chuối..., đó là những món quà mà học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) mang đến lớp tặng cô giáo.

Tim thay dau vet ngoi sao dau tien cua vu tru hinh anh

Tìm thấy dấu vết ngôi sao đầu tiên của vũ trụ

13:06 21/11/2025 13:06 21/11/2025

0

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một thiên hà hình thành khoảng 11 tỷ năm trước và dường như "không kim loại" - dấu hiệu cho thấy nó có thể chứa các ngôi sao thế hệ đầu tiên.

Ngọc Bích

Theo CNBC

không được coi trọng 9 cụm từ tự tin giao tiếp cải thiện lời nói giao tiếp hiệu quả tăng uy tín từ giảm uy tín thiếu tự tin ngôn ngữ công sở cách nói chuyện kỹ năng giao tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý