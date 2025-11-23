9 cụm từ khiến bạn không được coi trọng

|
1. "Tôi nghĩ là": Nếu liên tục mở đầu ý kiến của mình bằng "Tôi nghĩ", bạn đang cho đối phương thấy bạn thiếu chắc chắn, ngay cả khi bạn hoàn toàn tự tin. Hãy loại bỏ lời mở đầu này và thay bằng "Tôi đề xuất/Tôi khuyến nghị" để thể hiện sự quyết đoán và niềm tin vào quan điểm của mình. Đây là phẩm chất mà các nhà lãnh đạo rất coi trọng. Ảnh: Phương Lâm.
|
2. "Điều đó có hợp lý không?": Câu nói này đặt gánh nặng lên người nghe và cho thấy bạn thiếu tự tin vào ý kiến của mình. Thay vào đó, hãy dùng những cụm từ giữ vững sự chủ động. Ví dụ như "Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi làm rõ điều gì", hoặc "Tôi sẵn lòng giải thích chi tiết hơn". Ảnh: Phương Lâm.
|
3. "Xin lỗi vì đã làm phiền bạn": Đây là cụm từ làm giảm giá trị lời nói của bạn. Thay vào đó, hãy dẫn dắt bằng mục đích và sự rõ ràng. Ví dụ, "Tôi muốn làm rõ điểm này để tránh sai sót trong bước tiếp theo", hoặc "Tôi cần kiểm tra lại vì tôi phải thông báo cho cấp trên trước thứ năm". Ảnh: Pexels.
|
4. "Tôi không phải là chuyên gia, nhưng...": Bạn có thể đang cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng cụm từ này khiến bạn nghe như người không đạt tiêu chuẩn. Và nếu thực sự là chuyên gia, bạn đang làm giảm uy tín của mình. Nếu bạn muốn thể hiện sự cởi mở nhưng vẫn giữ vững quan điểm, hãy thử nói "Đây là những gì tôi thấy dựa trên kinh nghiệm của mình", hoặc "Có điểm này cần xem xét". Ảnh: Pexels.
|
5. "Tôi đang tự hỏi liệu...": Sự rụt rè quá mức khiến yêu cầu của bạn trở nên không quan trọng và dễ bị phớt lờ. Vì vậy, hãy trực tiếp và rõ ràng: "Bạn có sẵn lòng [yêu cầu cụ thể] không?" hoặc "Chúng ta có thể sắp xếp thời gian vào tuần tới để thảo luận không?". Ảnh: Pexels.
|
6. "Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi": Từ "chỉ" làm giảm thiểu thông điệp của bạn và khiến bạn nghe có vẻ do dự, ngay cả khi yêu cầu của bạn hoàn toàn hợp lý. Thay vào đó, hãy trực tiếp và dứt khoát: "Đề nghị theo dõi đề xuất tôi đã gửi. Rất mong xác nhận các bước tiếp theo trước thứ sáu" hoặc "Một ý tưởng khác cần xem xét...". Ảnh: Pexels.
|
7. "Tôi sẽ cố gắng": Cách diễn đạt này báo hiệu sự thiếu cam kết. Đối phương sẽ nghi ngờ bạn chỉ đơn thuần là cố gắng hay thật sự thực hiện nhiệm vụ. Bạn hãy thay bằng ngôn ngữ định hướng hành động. Ví dụ, "Tôi sẽ hoàn thành nó trước thứ năm", hoặc "Tôi sẽ cập nhật các slide trước cuộc họp tiếp theo". Ảnh: Pexels.
|
8. "Đây có thể là câu hỏi ngốc nghếch, nhưng...": Đây là cách nhanh chóng để làm suy yếu sự tự tin và uy tín của bạn. Nếu có câu hỏi, bạn cứ hỏi thẳng mà không cần lời rào trước. Đừng để đồng nghiệp liên tưởng những từ ngữ tiêu cực với bạn. Ảnh: Phương Lâm.
|
9. "Rất vui nếu được giúp đỡ bất cứ điều gì bạn cần": Nghe có vẻ hào phóng, nhưng câu nói này dễ khiến bạn bị giao các nhiệm vụ ngẫu nhiên, ít tác động. Bạn có nguy cơ bị bỏ qua các dự án có ý nghĩa hơn hoặc ít được coi trọng hơn nếu không làm rõ điểm mạnh hoặc sở thích của mình. Vì vậy, bạn hãy thể hiện sự hào phóng có chủ đích hơn. Ví dụ, "Tôi rất muốn hỗ trợ phần trình bày hoặc chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Việc nào sẽ phù hợp nhất?". Ảnh: Phương Lâm.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.