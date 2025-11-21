Đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Một số đại học bắt đầu thông tin dự kiến về phương án tuyển sinh năm 2026 với những thay đổi nhất định.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông báo mới nhất, trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Biên phòng thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển từ năm 2026.

Cụ thể, trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

So với năm 2025, trường này đã bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Còn Học viện Biên phòng chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

So với năm 2025, trường bỏ tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Ngư văn, Toán, Vật lý).

Cả hai trường cho biết thay đổi này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, các trường sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc - hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT, và thay đổi ở môn thứ 3.

Năm 2026, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 4.020 sinh viên ở 20 ngành đào tạo.

Với xét bằng điểm thi tốt nghiệp, ở hầu hết ngành, trường sử dụng ba tổ hợp gồm A00, A01, X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp, trường tuyển thêm bằng tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh). So với năm vừa rồi, trường bỏ tổ hợp D01, B00 và X26 (Toán, Anh, Tin).

Với xét tuyển thẳng, trường ưu tiên tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh (riêng Sinh chỉ áp dụng cho ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp). Trường dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Một số trường quân đội thông báo không xét tuyển bằng tổ hợp C00. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh 13 ngành học, trong đó ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức. Ngành Y khoa cũng bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh còn ngành Điều dưỡng có thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện.

Ba phương thức dự kiến gồm xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; phương thức khác. Trường cho hay Toán sẽ là môn bắt buộc và không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Nếu dùng tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi chứng chỉ.

Còn Đại học Nha Trang thông báo chỉ dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi sang điểm tiếng Anh khi tuyển sinh (từ mức 5.0 IELTS). Trường không cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ này để đảm bảo công bằng.

Năm 2026, trường xét tuyển theo 3 phương thức, trong đó không xét tuyển bằng học bạ. Trường dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu, 50 mã xét tuyển cho 71 chương trình đào tạo.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 9.880 sinh viên cho năm tới. Nhà trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, công thức tính điểm với những thí sinh đăng ký xét bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn thay đổi so với năm nay, điểm học bạ được thay bằng điểm tư duy. Công thức cụ thể như sau:

Điểm hồ sơ năng lực = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy trong năm 2026. Ảnh: Hust.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết phương thức tuyển sinh cho năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi. Ngoài một phần nhỏ chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, số còn lại, trường dự kiến xét tổng hợp nhiều yếu tố, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ và các thành tích nổi bật khác.

Trong các thành phần trên, dự kiến điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực chiếm trọng số chủ yếu. Phương án chính thức sẽ được trường công bố trong thời gian tới.

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng, dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026