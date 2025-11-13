Rà soát thí sinh trúng tuyển đại học với điểm IELTS lỗi

Sau sự cố khiến điểm thi IELTS của nhiều thí sinh bị tăng/giảm, một số đại học cho biết sẽ rà soát những thí sinh trúng tuyển theo các phương thức có sử dụng chứng chỉ này.

Thí sinh tham gia thi IELTS tại Hội đồng Anh. Ảnh: BC.

Chiều 13/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, Đại học Công thương TP.HCM cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ chứng chỉ IELTS của các thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay và năm 2024.

"Nhà trường sẽ rà soát lại. Nếu kết quả bị thay đổi, trường sẽ xem xét kết quả trúng tuyển của sinh viên đó", đại diện Đại học Công thương TP.HCM cho biết.

Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng cho biết thông tin tương tự.

Trong khi đó, các trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Thương mại, cho biết đang theo dõi thông tin và đợi hướng dẫn chính thức từ Bộ GD&ĐT.

Động thái trên được đưa ra sau khi tổ chức IELTS xác nhận "một sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn", ảnh hưởng đến việc tính điểm của một số bài thi IELTS diễn ra từ giữa năm 2023 đến tháng 2/2025.

Sự cố này đã dẫn đến việc thay đổi điểm thành phần của kỹ năng Nghe (Listening) và/hoặc Đọc (Reading), kéo theo việc điều chỉnh điểm tổng thể (Overall Band Score), có thể tăng hoặc giảm.

Thông tin thí sinh thi IELTS nhận được về sự cố kỹ thuật. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin trên trang chủ IELTS, số thí sinh gặp lỗi chiếm chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu vào thời điểm đó. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 50.000-60.000 người tham gia thi IELTS mỗi năm, trong giai đoạn từ năm 2023.

Đại diện Đại học Công thương TP.HCM nhìn nhận sự cố nói trên sẽ ảnh hưởng tới kết quả trúng tuyển đại học, đánh giá đầu vào và đầu ra bậc sau đại học. Tuy nhiên, công tác rà soát có thể gặp khó khăn do phụ thuộc vào tính trung thực của người học.

"Có sinh viên sẽ kê khai trung thực, nhưng cũng có người không. Nhà trường phải dựa vào danh sách từ đơn vị tổ chức thi IELTS và đối soát lại", vị này cho biết.

Trưởng phòng Tuyển sinh một trường đại học ở TP.HCM cũng nhìn nhận sự cố này gây hậu quả phức tạp, ảnh hưởng lớn đến thí sinh, nhất là những em sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học nhưng vì giảm điểm nên không trúng tuyển. Hiện tại, việc lọc ảo hoặc xét tuyển lại toàn bộ là rất khó.

IELTS là bài thi tiếng Anh chuẩn hóa phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm.

Chứng chỉ IELTS bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển đầu vào từ năm 2017. Theo thống kê năm 2025, hơn 70 đại học sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm, xét kết hợp hoặc cộng điểm ưu tiên.

Tổ chức IELTS cho biết sẽ cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích về sự việc cho cơ sở giáo dục, doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng nếu thí sinh đã sử dụng chứng chỉ cho các mục đích này có nhu cầu.