Học trò gánh thịt, cá, rau tặng cô giáo ngày 20/11

Thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo, nải chuối..., đó là những món quà mà học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) mang đến lớp tặng cô giáo.

Món quà rau, thịt, cá gây xúc động ngày 20/11 Với sự hỗ trợ từ phụ huynh, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) "gánh" đến lớp tặng cô giáo thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo... Đoạn video ngày 20/11 khiến nhiều người xúc động.

Video ghi lại hình ảnh các học sinh tặng quà cô giáo ngày 20/11 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, 5 học trò với gương mặt rạng rỡ, hân hoan, lần lượt nối đuôi nhau "gánh" thịt ba chỉ, cá, gà, bí ngô, rau cải mèo, trứng, gạo, sắn, nải chuối xanh... lên lớp tặng cô giáo. Cá, gà tươi rói đã làm sạch, còn được treo thêm củ gừng, nơ đỏ trang trí.

Nhận món quà đặc biệt từ học trò, cô giáo bật cười, song không giấu được ngại ngùng.

Chưa đầy một ngày đăng tải, video đã thu hút 2,6 triệu lượt xem, 70.000 lượt tương tác và gần 4.000 lượt chia sẻ. Bên dưới bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú, khen ngợi tình cảm chân thành, mộc mạc của học trò với giáo viên.

Học sinh lớp 5B cùng những món quà "cây nhà là vườn" tặng cô Hương Lan. Ảnh: PHCC.

Cô giáo trong video là cô Trần Thị Hương Lan (48 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Lan nói rất bất ngờ và xúc động. Trong gần 30 năm đi dạy, đây là món quà ý nghĩa nhất với cô.

Ý tưởng thực hiện món quà này do chị Mai Thị Hải Yến (Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp 5B) và một phụ huynh khác nghĩ ra. Chị Yến cho biết cô Lan chủ nhiệm lớp từ năm lớp 4. Năm nay là năm học cuối cấp, nên các phụ huynh muốn làm điều gì đó có ý nghĩa để các con tri ân, bày tỏ sự biết ơn với cô.

Các phụ huynh trong lớp đều rất đồng tình với ý tưởng này . Chỉ trong vài tiếng trưa ngày 19/11, các phụ huynh nhà có gì góp nấy, không quan trọng hình thức, số lượng. Sau đó, họ làm sạch, treo lên hai đầu gậy. Buổi chiều, tan học sớm, các con phụ giúp bố mẹ trang trí, có em tự đi kiếm gừng để treo cùng chú gà.

Gà, cá được làm sạch, buộc nơ đỏ trang trí. Ảnh: PHCC.

"Các con rất háo hức, cuối giờ chiều 'gánh' lên lớp tặng cô. Ban đầu, cô không dám nhận nhưng được phụ huynh chia sẻ, cô nảy ý tưởng mời học trò một bữa được nấu từ những món quà được tặng", chị Yến kể.

Chia sẻ thêm, chị Yến cho hay cô giáo chủ nhiệm có chuyên môn tốt, luôn sát sao và rất tình cảm nên được phụ huynh, học sinh quý mến.

Dù nhà xa trường, cô vẫn thường xuyên ở lại cuối giờ hoặc tranh thủ nghỉ trưa để kèm cặp học sinh yếu hoặc bồi dưỡng học sinh trước mỗi kỳ thi. Theo phụ huynh, sau 2 năm cô chủ nhiệm, lớp 5B không còn học sinh yếu kém.

Không những thế, ngoài giờ lên lớp, cô giáo vẫn luôn sẵn lòng hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại khi học trò chưa hiểu bài. "Cô luôn mong những em nào nếu không hiểu bài hãy mạnh dạn gọi cho cô", chị Yến kể.

Không chỉ tập trung vào việc học, cô Lan còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Vào những dịp lễ, cô thường tự tổ chức liên hoan hoặc tổ chức các buổi dã ngoại quanh trường. Học sinh vừa vui chơi, vừa rèn luyện qua những hoạt động như dọn rác, lao động nhỏ...