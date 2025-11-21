Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Giáo dục

VIDEO MỚI

Thay giao robot AI moi noi o Duc hinh anh

Thầy giáo robot AI mới nổi ở Đức

20:48 29/12/2024 20:48 29/12/2024 Giáo dục 1.5K

Captcha là robot AI mới được ra mắt tại một trường trung học ở Đức. Robot này là sản phẩm của Hidoba Research, có khả năng thảo luận với học sinh về trí tuệ nhân tạo.

Sinh vat co dai dang so hon khung long hinh anh

Sinh vật cổ đại đáng sợ hơn khủng long

20:06 24/9/2024 20:06 24/9/2024 Giáo dục 4.1K

Megalodon là một trong những sinh vật cổ đại có kích thước khổng lồ và khả năng săn mồi đáng sợ. Chúng có thể là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu loài săn mồi đỉnh cao nhất.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý