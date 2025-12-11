17:02 21/11/2025
17:02 21/11/2025
Giáo dục
1.4K
Với sự hỗ trợ từ phụ huynh, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) "gánh" đến lớp tặng cô giáo thịt ba chỉ, cá, gà, bí đỏ, rau cải mèo... Đoạn video ngày 20/11 khiến nhiều người xúc động.
16:18 12/11/2025
16:18 12/11/2025
Giáo dục
2.1K
Phong thái tự tin, phát âm chuẩn cùng biểu cảm đáng yêu, “cô giáo nhí” 7 tuổi khiến cộng đồng mạng thích thú.
14:05 4/11/2025
14:05 4/11/2025
Giáo dục
1.8K
Núi lửa Taftan ở biên giới Iran - Pakistan được cho là đang “thức giấc” sau hơn 700.000 năm, khi các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu áp suất khí tăng mạnh dưới lòng núi.
12:23 1/11/2025
12:23 1/11/2025
Giáo dục
1.1K
Đến năm 3000, nhiều bộ phận trên cơ thể người có thể "cải tiến" để bảo vệ con người khỏi thiên tai, giúp chúng ta tránh được một số vấn đề sức khỏe của hiện tại.
12:27 30/10/2025
12:27 30/10/2025
Giáo dục
5.2K
Phi đội trinh sát thời tiết số 53 của Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ, hay còn gọi là "Thợ săn bão", đã bay vào mắt bão Melissa để thu thập dữ liệu cho Trung tâm Bão quốc gia.
20:46 28/10/2025
20:46 28/10/2025
Giáo dục
1.6K
Khi hai hố đen vũ trụ va vào nhau, chúng có thể tạo ra những sóng hấp dẫn khổng lồ. Loại sóng này đã được chuyển đổi thành âm thanh để chúng ta có thể nghe thấy.
10:45 26/10/2025
10:45 26/10/2025
Giáo dục
8.7K
Trong phần về đích, Duy Khoa được yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Dù đã đưa ra con số chính xác, phần trả lời của em vẫn không được tính đúng vì quên một điều quan trọng.
10:34 26/10/2025
10:34 26/10/2025
Giáo dục
17.5K
Ở phần về đích, Thanh Tùng chọn gói 3 câu hỏi (mỗi câu 20 điểm). Gói câu hỏi này bao gồm một câu liên quan hiến pháp, một câu toán học và một câu hóa học.
20:25 24/10/2025
20:25 24/10/2025
Giáo dục
2.0K
Nếu có kích thước cơ thể như loài khủng long bạo chúa (T. Rex), con người sẽ gặp phải nhiều nhược điểm hơn ưu điểm.
20:06 23/10/2025
20:06 23/10/2025
Giáo dục
6.0K
Vào 5 tỷ năm nữa, sự sống trên Trái Đất có thể không còn. Khi đó, bạn sẽ cần tìm nơi trú ngụ ở những nơi khác.