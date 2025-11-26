8 cách tìm ra năng khiếu của trẻ

1. Chú ý quan sát: Năng khiếu của trẻ không tự nhiên bộc lộ mà cần sự theo dõi sát sao của cha mẹ. Hãy quan sát kỹ những gì con bạn thích làm khi ở một mình. Liệu con thích chạy nhảy, đắm mình trong sách vở, chơi nhạc cụ hay say mê sửa chữa đồ vật trong nhà? Việc chú ý đến đời sống thường ngày của con sẽ giúp bạn hiểu rõ sở thích và định hướng bồi dưỡng năng khiếu một cách hiệu quả.

2. Tích cực tạo cơ hội: Nhiều cha mẹ thường thắc mắc tại sao con không thể hiện năng khiếu, trong khi họ chưa hề cung cấp môi trường thích hợp để tài năng đó nảy nở. Bạn cần phải nỗ lực tạo ra các cơ hội để con được tiếp xúc và thử sức. Ví dụ, bố mẹ có thể đăng ký cho con các lớp học nghệ thuật, khuyến khích tham gia các câu lạc bộ hoặc cuộc thi ở trường, sắp xếp các hoạt động phù hợp khi thấy con có vẻ hứng thú. Việc tích cực tạo điều kiện sẽ giúp con bạn khám phá và nuôi dưỡng năng khiếu một cách chủ động.

3. Khuyến khích sự cởi mở: Ví dụ, nếu con yêu thích hội họa nhưng không bày tỏ, bạn sẽ không thể biết để kịp thời mua sắm bút màu hay tài liệu cần thiết. Do đó, hãy khuyến khích con tự do bày tỏ những điều khiến chúng quan tâm và hạnh phúc. Khi con cảm thấy cởi mở và an toàn để chia sẻ với bạn, việc phát hiện năng khiếu sẽ trở nên dễ dàng hơn.

4. Khen ngợi kịp thời: Trẻ em luôn mong đợi được khen ngợi vì nỗ lực của mình, bất kể kết quả thành công hay thất bại. Nếu con hoàn thành một nhiệm vụ khó (như lắp ghép lego hay thắng ván cờ), hãy biểu dương nỗ lực đó. Ngay cả khi con thất bại, hãy cổ vũ và động viên con thử lại. Việc cha mẹ khen ngợi sự nỗ lực sẽ khích lệ chúng nỗ lực hơn nữa và khám phá giới hạn của bản thân.

5. Cung cấp môi trường phù hợp: Môi trường sống đóng vai trò then chốt trong sự phát triển tài năng của trẻ. Hãy biến ngôi nhà thành một không gian sáng tạo, nơi con cảm thấy tự do thể hiện và khám phá năng khiếu của mình. Ví dụ, bạn có thể trang trí tường nhà bằng các tác phẩm nghệ thuật, hoặc các hình ảnh, sách báo về khoa học và thiên nhiên để gợi mở sự tò mò của trẻ.

6. Chọn trường phù hợp: Trường học đóng vai trò lớn trong sự trưởng thành của trẻ. Ngoài các yếu tố cơ bản như chương trình giảng dạy, phương pháp sư phạm và sự an toàn, cha mẹ nên tìm kiếm một ngôi trường có thể cung cấp trải nghiệm toàn diện. Những trường học khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài thành tích học tập sẽ giúp trẻ phát triển đáng kể và bộc lộ được nhiều năng khiếu hơn.

7. Làm gương: Đôi khi, giáo viên ở trường không thể giúp bạn khám phá hết năng khiếu của con mình. Chính vì vậy, cha mẹ cần làm gương bằng cách thể hiện cho con thấy niềm đam mê và tài năng của mình. Điều quan trọng là không bao giờ đánh giá thấp hoặc coi thường sở thích của con, cho dù chúng khác biệt.

8. Cho trẻ tự do: Một bước thiết yếu khác là tạo sự tự do cho trẻ. Khi trẻ cảm thấy bị gò bó hay áp lực, chúng sẽ không cởi mở để thể hiện bản thân. Điều này hoàn toàn phản tác dụng khi bạn muốn khám phá năng khiếu của con từ sớm. Lời khuyên là thay vì áp đặt, hãy để trẻ tự do khám phá và bạn quan sát từ khoảng cách gần. Khi trẻ tự do mày mò, chúng có nhiều khả năng tìm thấy điều mình thực sự giỏi.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.