Thói quen của cha mẹ nuôi dạy con tuyệt vời

Theo nhà tâm lý học Angela Duckworth, bí quyết nuôi dạy những đứa trẻ thành công và kiên cường nằm ở một thói quen đơn giản của cha mẹ.

Trẻ em học được cách kiên trì theo đuổi sở thích sẽ phát triển được sự tự tin và kiên cường. Ảnh: Pexels.

Thay vì ép buộc con bạn thử một môn thể thao hay một loại nhạc cụ nào đó, GS Angela Duckworth (Đại học Pennsylvania, Mỹ) khuyên phụ huynh hãy dành thời gian cho con tiếp xúc với nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng và ghi nhận xem điều gì khiến chúng dành nhiều thời gian suy nghĩ nhất.

Theo bà, hướng dẫn trẻ em đến các hoạt động mà chúng quan tâm có thể giúp chúng tìm thấy niềm đam mê, sở thích và thậm chí là nghề nghiệp tương lai của mình.

“Tôi nghĩ kỹ năng nuôi dạy con tuyệt vời phần lớn nằm ở việc nhận ra điều mà con bạn đang nghĩ đến. Khi chúng ta bắt đầu nhận ra tâm trí mình nằm ở đâu, điều gì thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, đó là khởi đầu để khám phá những sở thích có thể khiến chúng ta trở thành thiên tài", vị giáo sư chia sẻ.

GS Duckworth cho biết trẻ em học được cách kiên trì theo đuổi sở thích sẽ phát triển được sự tự tin và kiên cường - hai đặc điểm quan trọng dẫn đến thành công sau này.

Dù trẻ có thể thích rồi bỏ, điều quan trọng là chúng phải hoàn thành cam kết đã đặt ra, chẳng hạn như kết thúc mùa giải thể thao hoặc tập luyện cho đến khi hoàn thành buổi hòa nhạc.

Duckworth dẫn chứng từ kinh nghiệm của mình. Con gái Lucy của bà từng ghét làm bài tập và tập viola, nhưng khi kiểm tra iPad, cô phát hiện tất cả tab đều mở video làm bánh và Lucy còn đọc sách dạy nấu ăn.

Nhờ sự định hướng này, Lucy đã tình nguyện rửa bát ở nhà hàng, sau đó trở thành phụ bếp bánh ngọt. "Cứ cuối tuần và các mùa hè từ lớp 8 đến lớp 12, con bé đều đặn làm bánh. Đến giờ, con bé vẫn duy trì sở thích với ẩm thực", Duckworth nói.

Tuy nhiên, Duckworth cũng nhìn nhận sở thích chỉ là một trong bốn yếu tố xây dựng nên ý chí - thứ phổ biến nhất ở những người thành công. Ba yếu tố còn lại là làm việc chăm chỉ, mục đích và hy vọng.

Đồng quan điểm, GS Scott Galloway (Đại học New York) cho rằng không phải mọi sở thích đều trở thành sự nghiệp hái ra tiền. Lời khuyên của ông là "đừng theo đuổi đam mê. Hãy tìm ra điều bạn giỏi và đầu tư 10.000 giờ vào nó. Bạn sẽ trở nên xuất sắc trong lĩnh vực đó".