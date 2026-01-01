4 cung hoàng đạo may mắn nhất ngày đầu năm mới

Mặt Trăng ở Song Tử vào thứ năm (1/1/2026), mang lại vận may cho những cung hoàng đạo này.

Ngày 1/1 là khởi đầu đầy tiềm năng dành cho Ma Kết. Ảnh: Astrala.

Ngày 1/1/2026 mở ra nhiều chuyển động tích cực trên bầu trời chiêm tinh, khi Mặt Trăng tiến vào cung Song Tử, mang theo nhịp độ nhanh, tư duy linh hoạt và những cuộc trao đổi sôi nổi.

Trong khi đó, sự hiện diện của Mặt Trời và sao Hỏa ở cung Ma Kết nhấn mạnh tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung vào hiệu quả và kết quả cụ thể. Cùng lúc đó, việc sao Thủy cũng bước vào cung Ma Kết tạo động lực để mỗi người hoàn tất những kế hoạch và công việc đã được khởi động từ trước.

Chiêm tinh ngày đầu năm mới đặc biệt ưu ái những người không đứng yên chờ đợi. Khi mục tiêu, hành động và cơ hội gặp nhau, bốn cung hoàng đạo dưới đây sẽ thu hút may mắn rõ rệt.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ngày 1/1 là khởi đầu đầy tiềm năng dành cho Ma Kết. Bạn không còn phải loay hoay với những dự định mơ hồ, thay vào đó, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Các quyết định về công việc, dự án nghệ thuật hay mục tiêu cá nhân đều mang tính định hướng và thực tế cao.

Sự thịnh vượng đến từ những bước tiến vững chắc. Những gì bạn đã dày công xây dựng lâu nay sẽ nhận được tín hiệu tích cực. Đây chính là nền tảng vững chắc cho cả tháng 1 đại cát.

Song Tử (21/5-20/6)

Khi Mặt Trăng nằm ngay tại cung của mình, Song Tử bước vào năm mới với tư duy sắc sảo và tâm thế cởi mở.

Ngày đầu năm là thời điểm những cuộc trò chuyện sâu sắc diễn ra trôi chảy, thông tin đến nhanh và các chi tiết trở nên hấp dẫn. Vận may của Song Tử nằm ở khả năng nắm bắt thời điểm: Nói đúng lúc, phản hồi đúng chỗ và nhận ra cơ hội từ những điều nhỏ nhất. Hãy tin vào trực giác, vì bạn đang có khả năng nhận thấy cơ hội ở bất cứ đâu.

Vận may xuất hiện khi Song Ngư đưa trí tưởng tượng gắn với thực tế. Ảnh: Economic Times

Song Ngư (19/2-20/3)

Đối với Song Ngư, sự kết hợp giữa sao Thổ và sao Hải Vương trong cung giúp bạn thiết lập trật tự và kỷ luật ở những lĩnh vực từng khiến bạn mông lung.

Vận may xuất hiện khi bạn biết đưa trí tưởng tượng gắn với thực tế. Sự rõ ràng trong vấn đề tài chính và các cam kết giúp bạn đưa ra những quyết định dứt khoát hơn, đồng thời mang lại cảm giác bình yên và niềm tin vào bản thân.

Cự Giải (21/6-22/7)

Dù tâm điểm vũ trụ đang đổ dồn vào các hành tinh khác, Cự Giải vẫn nhận được sự bảo hộ từ sao Mộc trong chính cung của mình. Ngày đầu năm, bạn sẽ thấy rõ sức mạnh của kết nối và mục tiêu chung.

Bạn nhận ra hợp tác mang lại hiệu quả hơn nhiều so với việc đơn độc xoay xở. Khi suy nghĩ đường dài, giá trị bền vững của những gì đang đầu tư trở nên rõ ràng, giúp bạn thêm niềm tin và sự lạc quan cho năm mới.