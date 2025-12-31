Chiêm tinh học chỉ ra 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026

Dưới sự chiếu mệnh của sao Mộc, bốn cung hoàng đạo sẽ bước vào giai đoạn khởi sắc, đón nhận những bước ngoặt về tài chính, sự nghiệp lẫn tình duyên.

Trong nửa đầu năm, sao Mộc ở Cự Giải và dịch chuyển sang Sư Tử vào ngày 30/6. Ảnh: Girlboss.

Khi năm cũ dần khép lại, chuyển động của các vì sao cho thấy năm 2026 sẽ là thời điểm diễn ra nhiều thay đổi lớn, kèm theo những cơ hội và vận may bất ngờ. Phần lớn tác động tích cực đến từ sao Mộc - hành tinh có vai trò đặc biệt trong chiêm tinh học.

Sao Mộc tượng trưng cho phúc lành, vận may, sự ưu ái và dư dả. Hành tinh này còn được gọi là Đại Cát tinh, ẩn chứa khả năng mang đến cơ hội phát triển, niềm vui và sự thịnh vượng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong nửa đầu năm 2026, sao Mộc ở Cự Giải và dịch chuyển sang Sư Tử vào ngày 30/6, mở ra hai làn sóng may mắn. Chia sẻ với New York Post, Ashley Boyd, nhà chiêm tinh tại Gamblizard (Anh), cho biết những chuyển động này có thể tạo ra thay đổi lớn về tài chính, sự nghiệp, các mối quan hệ cũng như cảm giác an toàn lâu dài.

Mọi cung hoàng đạo đều được hưởng lợi theo cách riêng, nhưng có bốn cung được đánh giá là nhận được tác động rõ rệt nhất.

Song Tử (21/5-20/6)

Với Song Tử, việc sao Mộc lưu trú tại Cự Giải sẽ kích hoạt cung địa bàn thứ 2 - biểu trưng cho tài sản, giá trị cá nhân và của cải vật chất của cung hoàng đạo này.

Ashley Boyd nhận định đây là thời điểm vàng để Song Tử nhận được mức thù lao xứng đáng với năng lực. Những khoản tăng lương, thưởng hoặc các khoản đầu tư thông minh sẽ giúp tài chính của Song Tử ổn định hơn bao giờ hết.

“Đây là lúc bạn được trả công xứng đáng với giá trị của mình. Do đó, bạn nên ứng tuyển vào những vị trí có mức lương cao hơn và tham gia các dự án mới, mang lại lợi ích tài chính lớn hơn”, Boyd nói.

Ngoài ra, đây cũng là lúc Song Tử học được cách quản lý chi tiêu hiệu quả, xóa tan áp lực tài chính của những năm trước.

Năm 2026 là lúc Song Tử được trả công xứng đáng với giá trị của mình. Ảnh: Astrala.

Cự Giải (21/6-22/7)

Nửa đầu năm 2026, sao Mộc ngự trị ngay tại cung Cự Giải (cung địa bàn thứ nhất), mang lại luồng năng lượng mạnh mẽ và khí chất của người thành đạt.

“Các vì sao mang lại cho Cự Giải động lực mạnh mẽ hơn, cùng khả năng chọn đúng thời điểm cho mọi hành động. Năm tới mở ra cho Cự Giải những cơ hội thuận lợi cho quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân”, Boyd nói.

Vốn tượng trưng cho sự tiến lên phía trước, sao Mộc được xem là yếu tố giúp Cự Giải thoát khỏi cảm giác trì trệ, mở đường cho những thay đổi tích cực và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Ashley Boyd khuyên Cự Giải hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Vận may của vũ trụ đang đứng về phía bạn. Việc đặt ra các mục tiêu hàng tháng hoặc viết nhật ký hành trình sẽ giúp Cự Giải tận dụng tối đa năng lượng tích cực này.

Thiên Bình (23/9-22/10)

Năng lượng từ sao Mộc tại Cự Giải sẽ chiếu sáng cung địa bàn thứ 10 - khu vực gắn liền với sự nghiệp, danh tiếng của Thiên Bình.

“Thiên Bình sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong môi trường làm việc", Boyd cho biết. Những nỗ lực âm thầm bấy lâu nay sẽ được công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo.

Boyd khuyến nghị Thiên Bình nên chủ động quảng bá bản thân, từ việc cập nhật CV, hồ sơ LinkedIn cho đến portfolio cá nhân.

“Việc kết nối với những mối quan hệ đáng tin cậy, nhờ họ giới thiệu hoặc trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm rất có thể sẽ mở ra cơ hội mới trong năm tới”, bà nói.

Thiên Bình sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong môi trường làm việc. Ảnh: Astrala.

Song Ngư (19/2-20/3)

Sao Mộc thắp sáng cung địa bàn thứ 5 của Song Ngư, mang đến những luồng gió mới cho chuyện tình cảm và các dự án sáng tạo.

Theo Boyd, giai đoạn này giúp Song Ngư cải thiện chất lượng các mối quan hệ, khiến việc hẹn hò trở nên dễ dàng và thú vị hơn. “Năng lượng từ Cự Giải cũng giúp bạn kết nối với những đam mê nghệ thuật, mang lại niềm vui tinh thần”, bà cho biết.

Nhà chiêm tinh khuyến khích Song Ngư dành nhiều không gian hơn cho niềm vui, giữ tâm thế cởi mở với các hoạt động xã hội. Khi chọn sống vui vẻ và tích cực, Song Ngư sẽ tự động thu hút quý nhân và nhiều cơ hội đến với mình.