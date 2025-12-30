Việt Nam có bao nhiêu trường đại học mang tên 'quốc gia', 'quốc tế'?

Tên gọi các trường đại học ở Việt Nam khá đa dạng, trong đó, không ít trường sử dụng tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh có chứa chữ “quốc gia”, “quốc tế”.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, hiện nay, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam có khoảng 6 trường có chữ "quốc tế" trong tên tiếng Việt hoặc "international" trong tên tiếng Anh. Cụ thể như sau:

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 1 Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn The Saigon International University 2 Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) International University, VNU-HCM 3 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Hong Bang International University 4 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) VNU - International School 5 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà BacHa International University 6 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông EIU - Eastern International University 7 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) University of Languages & International Studies - VNU

Ngoài ra, thống kê cho thấy dù không thuộc mô hình đại học quốc gia, một số trường sử dụng chữ "national" (quốc gia - PV) trong tên tiếng Anh. Cụ thể như sau:

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 1 Đại học Kinh tế Quốc dân National Economics University 2 Trường Đại học Lâm nghiệp Vietnam National University of Forestry 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vietnam National University of Agriculture 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Vietnam National Academy of Music 5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hanoi National University of Education

Hiện nay, một số trường gắn mác "quốc tế", "quốc gia" nhưng thực tế chương trình, đội ngũ giáo viên hay môi trường học thuật lại chưa tương xứng, gây ra sự nhầm lẫn cho phụ huynh và học sinh; làm mập mờ khái niệm và giá trị của cơ sở giáo dục.

Chẳng hạn mới đây, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) có tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên trường này lại sử dụng tên tiếng Việt để quảng bá trên trang website chính thức của trường là Học viện Thiết kế và Thời trang London (tên tiếng Anh là London College for Design & Fashion - Hanoi), khiến nhiều người học hiểu nhầm đây là học viện tương đương đại học, thay vì cao đẳng nghề.

Giữa tháng 12, tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT dự kiến quy định nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục.

Cụ thể, nguyên tắc chung khi đặt tên cho các trường đại học là không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấm các trường sử dụng từ ngữ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt, như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh", "International", "National", "State", trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về cấu trúc, tên tiếng Việt phải gồm cụm từ xác định loại hình (đại học, trường đại học, học viện); cụm từ xác định lĩnh vực (nếu cần) và tên riêng (địa danh, danh nhân...). Dự thảo nêu rõ các trường không được ghép tiếng Việt và tiếng nước ngoài trong tên tiếng Việt, từ ngữ sử dụng phải có nghĩa, chuẩn mực, được dùng phổ biến.

Với tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế, các trường phải dịch tương đương tiếng Việt, không được làm tăng mức độ, vị thế hoặc loại hình. Tên miền Internet, tên thương mại, viết tắt phải nhất quán với tên tiếng Việt và tên tiếng nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định dự thảo quy định nói trên nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc lừa dối người học, xuất phát từ tên gọi và thương hiệu nhà trường.