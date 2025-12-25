Gần 40 đại học dự kiến phương án tuyển sinh 2026

Tính đến ngày 25/12, gần 40 đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có điều chỉnh về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn...

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Cụ thể, năm 2026, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM sử dụng 5 phương thức, bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và kết quả kỳ thi V-SAT.

Đáng chú ý, năm nay, trường này sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT với hai đợt. Đợt 1 thi ngày 12/4/2026, đợt 2 thi ngày 10/5/2026.

Nhà trường cũng mở đào tạo ngành An ninh mạng; đồng thời tuyển sinh 4 chương trình tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Marketing (áp dụng với thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường).

Ngoài ra, thí sinh các trường THPT chuyên cả nước tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được tuyển thẳng vào chương trình tài năng.

Năm 2026, trường tiếp tục mở rộng chính sách học bổng tuyển sinh gồm các mức 25%, 50%, 100%, căn cứ vào mức điểm tuyển sinh và điều kiện về tiếng Anh.

Trước đó, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo năm 2026, trường dự kiến tuyển 3.000 sinh viên cho 6 ngành.

Đối với tuyển sinh trong nước, trường bỏ xét học bạ. Ba phương thức chính bao gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (gồm cả xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), xét điểm thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trường dự kiến sử dụng 5 tổ hợp gồm D01 (Toán, Văn, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), C04 (Toán, Văn, Địa), C03 (Toán, Văn, Sử), X01 (Toán, Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Như vậy, trường bỏ ba tổ hợp là A01 (Toán, Lý, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh) và D10 (Toán, Địa, Anh).

Đối với tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài, trường xét theo 6 phương thức: Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét học bạ; xét chứng chỉ SAT, ACT, A-Level; xét điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi HSA; xét thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 sinh viên và mở thêm ngành mới, song chưa nêu chi tiết. Ba phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp.

Trong đó, xét tuyển kết hợp là phương thức chủ đạo, được chia thành ba nhóm:

Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT. Thí sinh phải có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia TP.HCM (APT), điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA). Thí sinh xét điểm thi độc lập hoặc kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trong đó, thí sinh cần đạt HSA từ 85 điểm, APT từ 700 điểm, TSA từ 60 điểm; IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: Nghe và Đọc - 785, Nói - 160, Viết - 150) trở lên.

Nhóm 3 bao gồm những thí sinh sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và môn khác Tiếng Anh.

Một số thông tin tuyển sinh các trường khác như sau (click vào tên trường để xem):

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.