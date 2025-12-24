Học ngoại ngữ nào để nhận lương cao hơn 40%?

Ở hầu hết nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40%. Ảnh: Phương Lâm.

Nội dung trên thuộc báo cáo Lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng 2026 do JobOKO thực hiện. Báo cáo xây dựng dựa trên phân tích 581.660 tin tuyển dụng trong 10 tháng đầu năm 2025, kết hợp với kết quả khảo sát 1.213 quản lý/chuyên viên nhân sự, 1.580 ứng viên tìm việc, cùng các nguồn dữ liệu trực tuyến.

Mức lương ấn tượng

Theo báo cáo, năm 2025 ghi nhận một xu hướng đáng chú ý trong nhóm công việc yêu cầu ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung.

So với các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn, tiếng Trung nổi bật với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Trong năm 2025, thị trường ghi nhận 12.997 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng 49,29% so với năm 2024 và tăng tới 94,57% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, các ngoại ngữ khác chỉ đạt mức tăng trưởng quanh ngưỡng 20%. Cụ thể như sau:

Số lượng việc làm yêu cầu Ngoại ngữ 10 tháng đầu năm 2025 và cùng kỳ 2024, 2023.

Không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp, việc sở hữu tiếng Trung còn giúp ứng viên cải thiện mức thu nhập.

Ở hầu hết nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Thực tế thị trường cho thấy nhiều ứng viên có tiếng Trung được trả lương tương đương cấp senior dù kinh nghiệm chỉ ở mức junior - một hiện tượng hiếm gặp ở các vị trí không yêu cầu tiếng.

Ví dụ, với ứng viên dưới một năm kinh nghiệm, nếu có tiếng Trung, họ được trả 12-18 triệu đồng/tháng, trong khi công việc không yêu cầu tiếng Trung chỉ trả 8-12 triệu đồng/tháng. Mức lương cụ thể với từng nhóm như sau:

Mức lương của ứng viên yêu cầu Tiếng trung và không yêu cầu ngoại ngữ 2025.

"Các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp diễn ít nhất trong 3 năm tới", báo cáo chỉ ra.

Học tiếng Trung thế nào?

Với bối cảnh thị trường lao động như trên, học tiếng Trung không còn là lợi thế cộng thêm mà đang trở thành đòn bẩy nghề nghiệp.

Với trường hợp đã có hoặc đang học chuyên môn khác, bạn có thể học tiếng Trung ở các trung tâm, gia sư hoặc tự học để làm công cụ tăng lương.

Nếu xác định tiếng Trung là nghề chính, như biên - phiên dịch, giảng dạy, ngoại giao, học thuật..., bạn nên học chuyên ngành tiếng Trung ở bậc đại học. Bởi những vị trí này cần nền tảng ngôn ngữ sâu, không thể học cấp tốc.

Hiện tại, nhiều trường đại học tại Việt Nam đào tạo các ngành như Ngôn ngữ Trung Quốc, Sư phạm tiếng Trung, Trung Quốc học...

Độc giả có thể tham khảo một số trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và học phí năm học 2025-2026 (áp dụng với khóa tuyển sinh 2025) như sau:

STT Trường Ngành Học phí 2025-2026 1 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Ngôn ngữ Trung Quốc 38 triệu đồng/năm 2 Đại học Hà Nội - Ngôn ngữ Trung Quốc;

- Ngôn ngữ Trung Quốc (chương trình tiên tiến) - Chương trình tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến (các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành, dạy bằng tiếng Việt): 780.000 đồng/tín chỉ. - Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo tiên tiến: 1.090.000 đồng/tín chỉ. 3 Đại học Ngoại thương Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiêu chuẩn: 25,5-27,5 triệu đồng/năm - Chương trình chất lượng cao 49-51 triệu đồng/năm 4 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) Ngôn ngữ Trung Quốc 29,84 triệu đồng/năm Chương trình chuẩn quốc tế ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 60 triệu đồng/năm 5 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) Ngôn ngữ Trung Quốc Thu theo hình thức niên chế, từ 16,9-21,8 triệu đồng/năm học 6 Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM Ngôn ngữ Trung Quốc 38,13 triệu đồng/năm học 7 Đại học Thăng Long Ngôn ngữ Trung Quốc 40,9 triệu đồng/năm 8 Đại học Mở Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc 598-680 nghìn đồng/tín chỉ 9 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)

Ngôn ngữ Trung Quốc 19,5 triệu đồng/năm học 10 Đại học Tôn Đức Thắng Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiêu chuẩn: 29,77 triệu đồng/năm

- Chương trình tiên tiến: 62-64 triệu đồng/năm