Những ngành nghề 'hot' hiện nay, lương cao nhất 70 triệu đồng/tháng

Mặt bằng lương năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng dương ở hầu hết lĩnh vực. Trong đó, y tế - dược, IT - phần mềm... tiếp tục là những ngành dẫn đầu về thu nhập.

Báo cáo cho thấy sinh viên mới ra trường đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo lương 2025-2026 do JobOKO công bố, dựa trên hơn 581.660 tin tuyển dụng trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng số lượng việc làm năm 2025 tăng 2,05% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, những ngành đặc biệt tăng mạnh phải kể đến xây dựng (55,10%), sản xuất (45,65%), pháp luật - pháp lý (49.94%), kiến trúc - nội thất (35,36%). Đi ngược với xu hướng chung, một số ngành lại có xu hướng giảm nhanh, bao gồm nhân sự, xuất nhập khẩu, IT - phần mềm, giao vận - kho bãi và tài chính - Ngân hàng.

Ở top ngành hot trên thị trường, chỉ có nhóm marketing - truyền thông duy trì được mức độ tăng trưởng ổn định liên tục trong 3 năm gần đây.

Các ngành xây dựng, sản xuất bứt phá nhờ dòng vốn đầu tư công mạnh mẽ. Ngược lại, tác động từ thuế quan Mỹ và thương mại quốc tế khiến nhu cầu nhân lực ở nhóm xuất nhập khẩu và kho vận suy giảm.

Việc siết chặt quản lý nhà nước về thuế, chống hàng giả, hàng nhái góp phần làm giảm sức hút của ngành kinh doanh - bán hàng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mạnh ở các ngành pháp luật - pháp lý.

Sinh viên mới ra trường lép vế

Trong năm 2025, số lượng việc làm tăng trưởng ổn định ở hầu hết cấp bậc. Nhóm senior và chuyên gia, với kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên 40%, tăng trưởng đồng đều ở tất cả các ngành nghề. Điều này chứng tỏ nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu.

Tuy nhiên, nhóm fresher (sinh viên mới ra trường - PV) là cấp bậc duy nhất giảm so với năm trước, với mức giảm -12,96%. Mức sụt giảm tập trung ở các ngành hành chính - nhân sự (-53,18%), kế toán (-36,22%) và tài chính - ngân hàng (-34,52%).

Đây là năm thứ hai liên tiếp các ngành này chứng kiến sự giảm mạnh về số lượng fresher. Ngoài ra, xét sâu hơn về biến động nhân sự trong doanh nghiệp, những lao động có dưới một năm kinh nghiệm chiếm tỷ lệ cắt giảm cao nhất (45,07%), tạo ra áp lực việc làm khá cao lên nhóm mới gia nhập thị trường lao động.

"Xu hướng này cho thấy sinh viên mới ra trường đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn: Ít cơ hội hơn, cạnh tranh cao hơn và yêu cầu kỹ năng đầu vào cũng được nâng lên, buộc họ phải chủ động thích ứng và nâng cao năng lực nhanh chóng để tham gia thị trường lao động", báo cáo nêu rõ.

Tỷ lệ việc làm theo các nhóm ngành 10 tháng đầu năm 2025. Ảnh: JobOKO.

Y tế - dược, IT dẫn đầu về lương

Theo thống kê, mức lương theo ngành và cấp bậc năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2024 ở phần lớn các ngành nghề và cấp bậc.

Về mức lương trung vị cao ở các cấp bậc, top đầu về lương năm 2025 có xu hướng giống năm 2024. Các ngành dẫn đầu về lương gồm có y tế - dược, IT - phần mềm, cơ điện tử, kinh doanh - bán hàng, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, marketing - truyền thông.

Cụ thể, ở nhóm quản lý hoặc trưởng phòng, lương trung vị cao ở ngành y tế - dược là 70 triệu đồng/tháng; ngành IT -phần mềm ghi nhận mức lương 68,4 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ở nhóm 1-3 năm kinh nghiệm, lương trung vị cao ngành IT - phần mềm là 25 triệu đồng/tháng, kinh doanh - bán hàng là 20 triệu đồng/tháng, y tế - dược, marketing - truyền thông là 18 triệu đồng/tháng. Cụ thể như sau:

Mức lương trung vị cao theo ngành nghề và cấp bậc.

Báo cáo lương theo ngành nghề và cấp bậc, nhóm tài chính - ngân hàng, kiểm toán, kế toán chi trả lương khá tương đồng. Trong đó, nhóm có dưới một năm kinh nghiệm được chi trả 10-16 triệu đồng/tháng; trưởng phòng phổ biến 40-55 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ngành luật ghi nhận xu hướng mức lương quản lý/trưởng phòng chỉ 27,5-37,5 triệu đồng/tháng. Cùng vị trí này ở ngành Giáo dục là 22,5-30 triệu đồng/tháng; xuất nhập khẩu - logistics là 25-35 triệu đồng/tháng.

Mức lương ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa có mức lương phân hóa rõ rệt. Nhân viên trên 3 năm kinh nghiệm hưởng lương 15-23 triệu đồng/tháng, nhưng trưởng trưởng phòng, quản lý có thể đạt 45-65 triệu đồng/tháng.

Nhóm IT - phần mềm ghi nhận mức lương cao khi nhân viên dưới 1 năm kinh nghiệm có thể nhận 10-15 triệu đồng/tháng, 1-3 năm kinh nghiệm hưởng 14-25 triệu đồng/tháng, trên 3 năm kinh nghiệm là 25-35 triệu đồng/tháng.