Phải trả công cho sinh viên đến doanh nghiệp lao động, tạo ra sản phẩm

Luật Giáo dục nghề nghiệp mới yêu cầu doanh nghiệp phải trả lương cho sinh viên khi tham gia thực hành tại doanh nghiệp.

Sinh viên thực tập tại doanh nghiệp sẽ được trả lương. Ảnh: Phương Lâm.

Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua sáng 10/12 đã làm rõ vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo.

Theo quy định mới, doanh nghiệp phải tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; phối hợp tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như ngay tại doanh nghiệp.

Trong quá trình đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền lương, tiền công cho người học, giảng viên và giáo viên trực tiếp tham gia sản xuất hoặc thực hành tại doanh nghiệp.

Mức chi trả do các bên thỏa thuận, bảo đảm quyền lợi cho người học và khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo nhân lực.

Luật đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, cụ thể là đồng hành với Nhà nước, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội 3 dự án luật sửa đổi liên quan giáo dục sáng 10/12. Ảnh: Quochoi.vn.

Doanh nghiệp cũng là đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc tham gia các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp là cơ sở thực hành, thực tập giúp người học, giảng viên, giáo viên tiếp cận công nghệ, quy trình sản xuất thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Qua đó, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ bố trí chuyên gia, cán bộ kỹ thuật tham gia đào tạo nghề nghiệp, tiếp nhận giảng viên, giáo viên và người học vào thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức đào tạo nghề cho người lao động.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tham gia hoạt động tham vấn đào tạo với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động thi kỹ năng nghề trong nước và quốc tế.

Khi thực hiện đào tạo cho người học, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí khi đào tạo trình độ sơ cấp cho người yếu thế hoặc đào tạo các ngành, nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa.

Bên cạnh những chính sách đặt ra cho doanh nghiệp, Luật Giáo dục nghề nghiệp mới được Quốc hội thông qua bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người học, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành then chốt của nền kinh tế.

Theo đó, người học tiếp tục được hưởng các chính sách chung quy định trong Luật Giáo dục, đồng thời được thụ hưởng thêm nhiều ưu đãi đặc thù.

Đặc biệt, người học chương trình trung học nghề, trung cấp và cao đẳng thuộc các ngành khó tuyển nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành đặc thù hoặc thuộc lĩnh vực kinh tế trọng điểm, quốc phòng và an ninh sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí.

Luật cũng quy định chính sách nội trú dành cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người khuyết tật; người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang cư trú ổn định tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới hoặc hải đảo.

Ngoài ra, người tốt nghiệp THPT học chương trình trung cấp sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo. Phụ nữ, lao động nông thôn theo học trình độ sơ cấp hoặc các chương trình đào tạo nghề khác, cùng người lao động cần chuyển đổi nghề nghiệp, đều thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy học nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.