Doanh nghiệp và thế hệ thực tập sinh không còn gọi dạ, bảo vâng

Các doanh nghiệp công nhận nhiều thực tập sinh, sinh viên mới ra trường có năng lực làm việc tốt song không ít người có thái độ chưa phù hợp.

Nhiều sinh viên thực tập được đánh giá có năng lực, nhưng còn ngang bướng, tác phong chưa phù hợp. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

“Công ty tôi từng có một sinh viên thực tập thường xuyên biến mất không thông báo, nhưng cứ gọi vào góp ý lại khóc. Công ty đau đầu, giảng viên giới thiệu cũng rất khó xử”.

Khi được hỏi về các đợt nhận sinh viên thực tập theo giới thiệu của trường đại học, bà Minh Hằng, quản lý nhân sự của một công ty truyền thông tại TP.HCM, lại cảm thấy bế tắc vì cá nhân từng gặp nhiều sinh viên có thái độ làm việc không phù hợp.

Không thiếu nhân sự tốt

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Hằng cho biết mỗi năm, công ty bà sẽ có 2 đợt tuyển sinh viên kiến tập, thực tập nghề nghiệp, chủ yếu là sinh viên đến từ các trường đại học có mối quan hệ hợp tác với công ty.

Trước đợt thực tập, sinh viên đã được đào tạo, thực hành nhiều kỹ năng tại trường nên nắm bắt công việc khá nhanh, thậm chí nhiều em bộc lộ tiềm năng làm việc tốt, khả năng sáng tạo không thua kém nhân viên chính thức.

Công ty làm việc trong mảng truyền thông, đòi hỏi kỹ năng đa tác vụ như viết, thiết kế, quay chụp, nhiều sinh viên thực tập đáp ứng tốt, thậm chí thành thạo loạt bộ công cụ phục vụ cho công việc.

Cá nhân bà Hằng đánh giá cao điểm này và tin rằng đây là một trong những thế mạnh của sinh viên Gen Z - điều mà nhiều nhân sự Gen Y, Gen X có thể không bắt kịp.

Tương tự, bà Phạm Thị Tịnh, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Công ty Cổ phần quốc tế Nam Thành, cho biết hàng năm, công ty vẫn tuyển thực tập sinh, sinh viên mới ra trường.

Đối tượng chủ yếu là những bạn ở độ tuổi 18-22, chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Dù vậy, đa số đều có thái độ và tinh thần tốt, chủ động trong công việc, có thái độ cầu tiến, không ngại va chạm và học hỏi. So với thế hệ trước, các bạn dễ thích ứng hơn, không bảo thủ.

Sinh viên thực tập nắm kiến thức tốt, có khả năng sáng tạo và chủ động tìm hiểu công việc. Ảnh: Phương Lâm.

Cùng với đó, các bạn nắm bắt kiến thức nền khá vững, đặc biệt ở những ngành nghề được cập nhật liên tục hiện nay như marketing, phân tích dữ liệu… Các sinh viên cũng chủ động tìm hiểu trước công việc qua mạng xã hội, các khóa học online, hội nhóm nên không khó để bắt nhịp.

Ngoài ra, về mặt kỹ năng, bà Tịnh nhìn nhận hiện nay, giới trẻ thành thạo công nghệ số, tốc độ làm quen với các công cụ mới rất nhanh, kỹ năng tự học, tìm kiếm thông tin của các em rất tốt.

Bà lấy ví dụ về một thực tập sinh năm 3 ở vị trí marketing. Dù chưa phải nhân viên chính thức, bạn này đã mạnh dạn đề xuất chạy thử một chiến dịch TikTok Ads chi phí thấp để kiểm thử thị trường. Kết quả mang về hơn 300 khách hàng tiềm năng chỉ trong một tuần.

Thiếu chuyên nghiệp do cố tình hay khác biệt thế hệ?

Dù vậy, bà Tịnh không phủ nhận việc thực tập sinh hay sinh viên mới ra trường vẫn còn thiếu sót. Vị trưởng phòng vẫn bắt gặp một số bạn thường xuyên đi làm muộn, nghỉ không báo trước hoặc làm việc theo cảm hứng.

Cùng với đó, nhiều cá nhân thiếu kỹ năng giao tiếp, ví dụ đến văn phòng không chào hỏi đồng nghiệp hoặc quản lý một cách rõ ràng, viết email chưa chuyên nghiệp, trao đổi dễ hiểu nhầm.

“Khi được góp ý, các em dễ tự ái, nghĩ là sếp không thích, sếp chèn ép…”, bà Hằng phân tích.

Khác biệt thế hệ đôi khi gây ra mâu thuẫn giữa sinh viên thực tập và doanh nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn hành chính nhân sự, cả hai quản lý cho rằng sự thiếu chuyên nghiệp trên đa phần xuất phát từ thiếu trải nghiệm thực tế hoặc chưa được hướng dẫn, chứ không phải hành động cố tình. Bên cạnh đó, nguyên nhân sâu xa hơn là do sự khác biệt thế hệ, dẫn đến hiểu nhầm về thái độ,

Bà Hằng chỉ ra các thế hệ trước luôn được khen là “ngoan, gọi dạ bảo vâng” vì họ chưa có nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Sự ổn định trong sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu nên nhiều người sẵn sàng “ngậm bồ hòn làm ngọt” để yên ổn thực tập, sau đó được tuyển dụng.

Thế hệ ngày nay lại khác. Các bạn trẻ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời không bị ràng buộc với những định kiến về sự ổn định nên phong cách làm việc đôi khi tự do hơn. Nhưng sự tự do đó lại không “được lòng” những nhà quản lý khác thế hệ.

Cả nhân sự và doanh nghiệp phải thay đổi

Để thực tập sinh hay sinh viên mới ra trường hòa nhập và phát triển tốt hơn trong môi trường doanh nghiệp, bà Tịnh khuyên các bạn cần chăm chỉ hơn người khác 20% trong 6 tháng đầu tiên. Theo bà, đây là “giai đoạn vàng” để gây ấn tượng. Sự chăm chỉ sẽ bù được phần lớn thiếu sót của nhân sự mới.

Trưởng phòng này gợi ý 4 kỹ năng quan trọng cần tập trung phát triển gồm tư duy giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ. Ngoài ra, các bạn cũng cần học cách giao tiếp chuyên nghiệp, chủ động trong công việc, xây dựng thái độ tốt.

Ngược lại, bà Tịnh cho rằng phía doanh nghiệp cũng cần thay đổi để phù hợp và phát huy tối đa tiềm năng của lao động Gen Z. Cụ thể, doanh nghiệp cần xây dựng môi trường minh bạch, cởi mở bởi Gen Z muốn được lắng nghe, trao đổi hai chiều và không thích áp đặt.

Cùng với đó, đơn vị cần đào tạo bài bản ngay từ đầu để sinh viên nhanh hòa nhập, giảm sai sót và tăng hiệu quả. Theo bà, Gen Z làm tốt khi biết rõ mục tiêu, kỳ vọng, tiêu chí đánh giá, khen thưởng, vì vậy, doanh nghiệp hãy phân công công việc có mục tiêu rõ ràng.