Nghề nào trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường?

Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng các vị trí kinh doanh, bán hàng, sản xuất và dịch vụ khách hàng, ngành cao nhất được trả lương trên 50,8 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng sinh viên tại các vị trí kinh doanh, bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Năm 2025, Tập đoàn Navigos công bố "Báo cáo lương và thị trường lao động" dựa trên khảo sát hơn 3.400 ứng viên và 500 doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam.

Theo báo cáo, hầu hết doanh nghiệp giữ thái độ thận trọng dù có xu hướng tăng tuyển dụng. Cụ thể, chỉ 37,36% doanh nghiệp dự kiến tăng nhân sự dưới 10%, trong khi 29,81% có kế hoạch tăng từ 10% đến dưới 20%.

Về ưu tiên tuyển dụng, các doanh nghiệp chú trọng nhân sự có kinh nghiệm từ 1-3 năm và từ 3-5 năm. Các vị trí được tuyển dụng nhiều nhất thuộc lĩnh vực kinh doanh/bán hàng (59,43%), sản xuất (33,02%) và dịch vụ khách hàng (24,34%).

Các doanh nghiệp cũng ưu tiên nhân sự có khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả. Bên cạnh đó, các kỹ năng ngoại ngữ, tư duy phân tích và khả năng thích ứng linh hoạt cũng được đề cao.

Khảo sát của Navigos trên 16 nhóm ngành cho thấy đa số nhóm ngành trả lương từ 7-12 triệu đồng/tháng, hoặc 10-15 triệu đồng/tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người có kinh nghiệm dưới 2 năm. Ví dụ, bộ phận dịch vụ khách hàng của chuỗi cung ứng vận tải có mức lương 7,6-12,7 triệu đồng/tháng; tài chính kế toán là 10-15 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, một số ngành nghề có mức lương khởi điểm cao hơn. Chẳng hạn, chuỗi cung ứng (nguồn cung ứng, kinh doanh, mua sắm, logistics, kho bãi) được trả lương từ 12,7-20,3 triệu đồng/tháng. Ngành kinh doanh tiếp thị trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch là 12,7-17,8 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, sinh viên mới ra trường làm vị trí phát triển phần mềm tại Hà Nội có mức lương cao nhất 20,3 triệu đồng/tháng, trong khi tại TP.HCM từ 20,4-50,8 triệu đồng/tháng.

Trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và kiến trúc/thiết kế, mức lương cao nhất tại Hà Nội đạt 20,3 triệu đồng/tháng, trong khi tại TP.HCM là 25,4 triệu đồng/tháng. Các vị trí phát triển kinh doanh có mức lương dao động từ 15,2-25,4 triệu đồng/tháng ở cả hai thành phố. Nhóm kỹ thuật có mức lương cao nhất 21 triệu đồng/tháng, còn tài chính - kế toán đạt tối đa 27,9 triệu đồng/tháng tại Hà Nội và 20,3 triệu đồng/tháng tại TP.HCM.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tìm việc và xu hướng làm việc linh hoạt. Nhiều ứng viên sử dụng AI để tối ưu hóa CV, tra cứu thông tin doanh nghiệp, luyện phỏng vấn và phát triển kỹ năng.

Tuy vậy, hiện mới chỉ có 18,45% ứng viên đã hoặc đang sử dụng AI, trong khi 81,55% chưa tiếp cận công nghệ này. Trong các công cụ AI phổ biến, ChatGPT dẫn đầu với 66,54% người dùng, tiếp theo là Gemini (15,53%) và Copilot (7,21%).

Báo cáo cũng chỉ rõ nhu cầu nhân lực trong một số ngành đang tăng, nhưng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao. Các vị trí như khoa học dữ liệu (data scientist), nghiên cứu AI (AI researcher), kỹ sư học máy (machine learning engineer) và chuyên viên nghiên cứu dữ liệu (data researcher) đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngành logistics tại Việt Nam cũng đang thiếu hụt nhân sự, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải và kho bãi. Ngược lại, ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển mạnh nhờ chính sách thu hút đầu tư và đào tạo nhân lực chất lượng cao.