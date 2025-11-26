Thêm bậc đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam dự kiến có thêm bậc Pre-A1 (tiền Bậc 1), nhằm đáp ứng nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi mầm non, tiểu học hiện nay.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung trên nằm trong dự thảo thông tư Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam vừa được Bộ GD&ĐT công bố nhằm lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo thông tư được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 01/2014 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay. Việc này phù hợp với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp với 6 bậc, tương ứng từ A1 đến C2 như trước đây.

Tuy nhiên, dự thảo bổ sung bậc tiền Bậc 1 (Pre-A1), giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi mầm non, tiểu học tại Việt Nam hiện nay.

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam mới dự kiến như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam dự kiến có thêm bậc Pre-A1. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, khung năng lực ngoại ngữ mới của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Các mô tả năng lực cho từng kỹ năng được bổ sung và cụ thể hóa, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu chuẩn xác và hữu ích cho các nhà quản lý, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

Ví dụ, với kỹ năng đọc hiểu, khung năng lực hiện hành đặc tả 6 bậc khi đọc lấy thông tin và lập luận, đọc tìm thông tin, đọc văn bản giao dịch, đọc xử lý văn bản.

Còn theo dự thảo mới, kỹ năng đọc hiểu gồm: Đọc hiểu tổng quát, đọc thư từ, đọc định hướng, đọc để lấy thông tin lập luận, đọc hướng dẫn, đọc giải trí, chiến lược đọc hiểu.

Theo bộ, khung năng lực mới sẽ tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế.