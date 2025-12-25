Mức phụ cấp ưu đãi mới cho giáo viên trường nghề

Bộ GD&ĐT đề xuất phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trường nghề cao nhất 85%, theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. Ảnh: FBNT.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó đề xuất quy định về chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Cụ thể, với chế độ phụ cấp đặc thù, nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên, người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, bậc thợ 5/6, 6/7 trở lên hoặc tương đương, dạy thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%.

Nhà giáo giảng dạy trong lớp có dưới 50% học sinh, sinh viên là người khuyết tật nhưng không phải trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 50%;

Nhà giáo giảng dạy trong lớp có từ 50% học sinh, sinh viên trở lên là người khuyết tật nhưng không phải trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 65%;

Nhà giáo giảng dạy trong trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật; trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 85%; mức phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2 so với mức lương cơ sở.

Dự thảo cũng quy định chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Cụ thể, chế độ này áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định;

Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;

Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Mức phụ cấp dao động từ 0,1-0,4, tùy thuộc vào số lượng yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo Bộ GD&ĐT, các đề xuất trên là phụ cấp đặc thù riêng đối với nhà giáo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách hiện hành đối với nhà giáo đủ tiêu chuẩn hưởng các phụ cấp trên, không tạo khoảng trống pháp lý.

Ngoài ra, theo dự thảo, người dạy nghề được khen thưởng, tôn vinh khi có một trong các đóng góp tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn thực hành và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Đạt hiệu quả cao trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo với 100% người học được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Giảng dạy, hướng dẫn, luyện thi cho ít nhất 50 người học trong một năm đạt chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên.

Giảng dạy, hướng dẫn, luyện thi cho ít nhất 2 người học được chứng nhận đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc hoặc 1 người học được chứng nhận đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Tham gia nghiên cứu ứng dụng, công bố ít nhất 2 công trình khoa học trong một năm trên tạp chí chuyên ngành hoặc tham gia xây dựng 3 chương trình, giáo trình đào tạo được đưa vào giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở lên.

Chủ trì xây dựng 2 mô hình hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hoặc chuyển giao 1 công nghệ, quy trình sản xuất cho doanh nghiệp trở lên.