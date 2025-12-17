Đại học Cần Thơ dự kiến mở 7 ngành mới cho năm 2026

Ngoài mở ngành, Đại học Cần Thơ bổ sung tổ hợp xét tuyển mới và lần đầu áp dụng thang điểm 40 trong tuyển sinh.

Đại học Cần Thơ dự kiến mở ngành mới và áp dụng thang điểm 40. Ảnh: CTU.

Trong năm 2026, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh thêm 7 ngành mới là Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (chương trình kỹ sư tài năng), Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao), Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng, Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao).

Các ngành mới này được xét tuyển ở nhiều tổ hợp như A00, A01, C02, D01, B00, B08..., nhưng đều có điểm chung là sử dụng môn chính là Toán, nhân hệ số 2.

Tính thêm 7 ngành mới mở, tổng số ngành, chương trình Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 là 128. Trường cũng tăng 4 tổ hợp xét tuyển so với năm 2025, nâng tổng số tổ hợp xét tuyển lên 50.

Ngoài ra, Đại học Cần Thơ chính thức áp dụng thang điểm 40 từ năm tới. Trường xác định môn chính (nhân hệ số 2) dựa theo đặc thù của từng ngành, ví dụ Sư phạm Vật lý lấy môn chính là Vật lý, Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy môn chính là Toán...

Danh sách ngành và tổ hợp xét tuyển của Đại học Cần Thơ trong năm 2026:

TT Mã tuyển sinh Tên ngành tuyển sinh, (chuyên ngành, nếu có) Môn chính (nhân 2) Mã tổ hợp xét tuyển 1 7140201 Giáo dục mầm non Năng khiếu GDMN M01, M05, M06, M11 2 7140202 Giáo dục Tiểu học Toán A00, C01, C04, D01 3 7140204 Giáo dục Công dân Ngữ văn C00, C19, D14, D15, X70 4 7140206 Giáo dục Thể chất Năng khiếu TDTT T00, T01, T06, T10 5 7140209 Sư phạm Toán học Toán A00, A01, B08, D07 6 7140210 Sư phạm Tin học Toán A00, A01, D01, X26 7 7140211 Sư phạm Vật lý Vật lý A00, A01, A02, X06 8 7140212 Sư phạm Hóa học Hóa học A00, B00, D07, X10 9 7140213 Sư phạm Sinh học Sinh học A02, B00, B03, B08 10 7140217 Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn C00, D01, D14, D15 11 7140218 Sư phạm Lịch sử Lịch sử C00, C19, D14, C03, X70 12 7140219 Sư phạm Địa lý Địa lý A07, C00, C04, D15 13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh D01, D14, D15, D66, X78 14 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp Ngữ văn D01, D03, D14, D64 15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Toán A00, A01, A02, B00 16 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Ngữ văn C00, C19, C20, D14, X70, X74 17 7220201 Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh. Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 18 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 19 7220201H Ngôn ngữ Anh - Hòa An Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 20 7220203 Ngôn ngữ Pháp Ngữ văn D01, D03, D14, D64 21 7229001 Triết học Ngữ văn C00, C19, D14, D15, X70 22 7229030 Văn học Ngữ văn C00, D01, D14, D15 23 7310101 Kinh tế Toán A00, A01, C02, D01 24 7310201 Chính trị học Ngữ văn C00, C19, D14, D15, X70 25 7310301 Xã hội học Ngữ văn C00, C19, D01, X70, X74 26 7310403 Tâm lý học giáo dục Ngữ văn C00, C14, C20, D14, X01, X74 27 7320101 Báo chí Ngữ văn C00, D01, D14, D15 28 7320104 Truyền thông đa phương tiện Toán A00, A01, D01, X02 29 7320201 Thông tin - thư viện Toán A01, D01, C01, X26 30 7340101 Quản trị kinh doanh Toán A00, A01, C02, D01 31 7340101C Quản trị kinh doanh (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 32 7340101H Quản trị kinh doanh - Hòa An Toán A00, A01, C02, D01 33 7340115 Marketing Toán A00, A01, C02, D01 34 7340120 Kinh doanh quốc tế Toán A00, A01, C02, D01 35 7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 36 7340121 Kinh doanh thương mại Toán A00, A01, C02, D01 37 7340122 Thương mại điện tử Toán A00, A01, C02, D01 38 7340201 Tài chính – Ngân hàng Toán A00, A01, C02, D01 39 7340201C Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 40 7340301 Kế toán Toán A00, A01, C02, D01 41 7340301S Kế toán - Sóc Trăng Toán A00, A01, C02, D01 42 7340302 Kiểm toán Toán A00, A01, C02, D01 43 7380101 Luật Ngữ văn C00, C01, D01, X01 44 7380101H Luật - Hòa An Ngữ văn C00, C01, D01, X01 45 7380101S Luật - Sóc Trăng Ngữ văn C00, C01, D01, X01 46 7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự Ngữ văn C00, C01, D01, X01 47 7380107 Luật kinh tế Ngữ văn C00, C01, D01, X01 48 7420101 Sinh học Sinh học A02, B00, B03, B08 49 7420201 Công nghệ sinh học Toán A00, B00, B08, D07 50 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) Toán A01, B08, D07, X28 51 7420203 Sinh học ứng dụng Toán A00, A01, B00, B08 52 7440112 Hóa học Hóa học A00, B00, C02, D07 53 7440301 Khoa học môi trường Toán A00, A02, B00, D07 54 7460112 Toán ứng dụng Toán A00, A01, A02, B00 55 7460201 Thống kê Toán A00, A01, A02, B00 56 7480101 Khoa học máy tính Toán A00, A01, X06, X26 57 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Toán A00, A01, X06, X26 58 7480102C Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 59 7480103 Kỹ thuật phần mềm Toán A00, A01, X06, X26 60 7480103C Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 61 7480104 Hệ thống thông tin Toán A00, A01, X06, X26 62 7480104C Hệ thống thông tin (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 63 7480106 Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) Toán A00, A01, X06, X07 64 7480107 Trí tuệ nhân tạo Toán A00, A01, X06, X26 65 7480201 Công nghệ thông tin Toán A00, A01, X06, X26 66 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 67 7480201H Công nghệ thông tin - Hòa An Toán A00, A01, X06, X26 68 7480202 An toàn thông tin Toán A00, A01, X06, X26 69 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Toán A00, B00, D07, X11 70 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Toán A00, A01, D07, X27 71 7510601 Quản lý công nghiệp Toán A00, A01, D01, X27 72 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Toán A00, A01, D01, X27 73 7510605S Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Sóc Trăng Toán A00, A01, D01, X27 74 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) Toán A00, A01, X06, X07 75 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử Toán A00, A01, D07, X06 76 7520130 Kỹ thuật ô tô Toán A00, A01, X06, X07 77 7520201 Kỹ thuật điện Toán A00, A01, D07, X06 78 7520201C Kỹ thuật điện (CTCLC) Toán A00, A01, D07, X27 79 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Toán A00, A01, X06, X07 80 7520212 Kỹ thuật y sinh Toán A00, A01, A02, B08 81 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán A00, A01, D07, X06 82 7520216C Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) Toán A00, A01, X26, X27 83 7520309 Kỹ thuật vật liệu Toán A00, B00, D07, X11 84 7520320 Kỹ thuật môi trường Toán A00, A01, B00, D07 85 7520401 Vật lý kỹ thuật Vật lý A00, A01, A02, C01 86 7540101 Công nghệ thực phẩm Toán A00, A01, B00, D07 87 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Toán A01, B08, D07, X27 88 7540104 Công nghệ sau thu hoạch Toán A00, A01, B00, D07 89 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản Toán A00, A01, B00, X12 90 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Toán A00, A01, B00, X12 91 7580101 Kiến trúc Vẽ mỹ thuật V00, V01, V02, V03 92 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán A00, A01, B00, D07 93 7580201 Kỹ thuật xây dựng Toán A00, A01, V00, X07 94 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) Toán A00, A01, D07, X27 95 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Toán A00, A01, V00, X07 96 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán A00, A01, V00, X07 97 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước Toán A00, A01, B08, D07 98 7620103 Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) Toán A00, B00, X12, X16 99 7620105 Chăn nuôi Toán A00, A02, B00, B08 100 7620109 Nông học Toán A00, B00, B08, X12 101 7620110 Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao. Toán A02, B00, B08, X12 102 7620112 Bảo vệ thực vật Toán A00, B00, B08, X12 103 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Toán A00, B00, B08, X12 104 7620114H Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An Toán A00, C02, D01, X25 105 7620115 Kinh tế nông nghiệp Toán A00, A01, C02, D01 106 7620115H Kinh tế nông nghiệp - Hòa An Toán A00, A01, C02, D01 107 7620301 Nuôi trồng thủy sản Toán A00, B00, B08, X12 108 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) Toán A01, B08, D07, X28 109 7620302 Bệnh học thủy sản Toán A00, B00, B08, X12 110 7620305 Quản lý thủy sản Toán A00, B00, B08, X12 111 7640101 Thú y Toán A02, B00, D07, X12 112 7640101C Thú y (CTCLC) Toán A01, B08, D07, X27 113 7720203 Hóa dược Hóa học A00, B00, C02, D07 114 7810101 Du lịch Ngữ văn C00, D01, D14, D15 115 7810101H Du lịch - Hòa An Ngữ văn C00, D01, D14, D15 116 7810101S Du lịch - Sóc Trăng Ngữ văn C00, D01, D14, D15 117 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Toán A00, A01, C02, D01 118 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) Toán A01, D01, D07, X26 119 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Toán A00, A01, B00, D07 120 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Toán A00, A01, C02, D01 121 7850103 Quản lý đất đai Toán A00, A01, B00, D07 Các mã ngành dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026 1 7340205 Công nghệ tài chính Toán A00, A01, C02, D01 2 7460108 Khoa học dữ liệu Toán A00, A01, X06, X26 3 7480106K Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (CTKSTN). Toán A00, A01, X06, X07 4 7520103C Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) Toán A00, A01, X26, X27 5 7580205 Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán A00, A01, V00, X07 6 7580302 Quản lý xây dựng Toán A00, A01, X26, X27 7 7620112C Bảo vệ thực vật (CTCLC) Toán A00, A01, B00, B08

Trong năm 2025 vừa qua, Đại học Cần Thơ tuyển 10.500 chỉ tiêu cho 100 chương trình theo 6 phương thức là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi V-SAT; tuyển chọn vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao; xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển tại trường này có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngành học, thấp nhất là 15 và cao nhất là 28,61. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử, tiếp đó là Sư phạm Lịch sử - Địa lý.