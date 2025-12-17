Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại học Cần Thơ dự kiến mở 7 ngành mới cho năm 2026

  • Thứ tư, 17/12/2025 09:49 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ngoài mở ngành, Đại học Cần Thơ bổ sung tổ hợp xét tuyển mới và lần đầu áp dụng thang điểm 40 trong tuyển sinh.

nganh anh 1

Đại học Cần Thơ dự kiến mở ngành mới và áp dụng thang điểm 40. Ảnh: CTU.

Trong năm 2026, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh thêm 7 ngành mới là Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (chương trình kỹ sư tài năng), Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao), Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng, Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao).

Các ngành mới này được xét tuyển ở nhiều tổ hợp như A00, A01, C02, D01, B00, B08..., nhưng đều có điểm chung là sử dụng môn chính là Toán, nhân hệ số 2.

Tính thêm 7 ngành mới mở, tổng số ngành, chương trình Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 là 128. Trường cũng tăng 4 tổ hợp xét tuyển so với năm 2025, nâng tổng số tổ hợp xét tuyển lên 50.

Ngoài ra, Đại học Cần Thơ chính thức áp dụng thang điểm 40 từ năm tới. Trường xác định môn chính (nhân hệ số 2) dựa theo đặc thù của từng ngành, ví dụ Sư phạm Vật lý lấy môn chính là Vật lý, Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy môn chính là Toán...

Danh sách ngành và tổ hợp xét tuyển của Đại học Cần Thơ trong năm 2026:

TT

Mã tuyển sinh

Tên ngành tuyển sinh, (chuyên ngành, nếu có)

Môn chính (nhân 2)

Mã tổ hợp xét tuyển

17140201Giáo dục mầm nonNăng khiếu GDMNM01, M05, M06, M11

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

Toán

A00, C01, C04, D01

3

7140204

Giáo dục Công dân

Ngữ văn

C00, C19, D14, D15, X70

4

7140206

Giáo dục Thể chất

Năng khiếu TDTT

T00, T01, T06, T10

5

7140209

Sư phạm Toán học

Toán

A00, A01, B08, D07

6

7140210

Sư phạm Tin học

Toán

A00, A01, D01, X26

7

7140211

Sư phạm Vật lý

Vật lý

A00, A01, A02, X06

8

7140212

Sư phạm Hóa học

Hóa học

A00, B00, D07, X10

9

7140213

Sư phạm Sinh học

Sinh học

A02, B00, B03, B08

10

7140217

Sư phạm Ngữ văn

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

11

7140218

Sư phạm Lịch sử

Lịch sử

C00, C19, D14, C03, X70

12

7140219

Sư phạm Địa lý

Địa lý

A07, C00, C04, D15

13

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Anh

D01, D14, D15, D66, X78

14

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

Ngữ văn

D01, D03, D14, D64

15

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Toán

A00, A01, A02, B00

16

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Ngữ văn

C00, C19, C20, D14, X70, X74

17

7220201

Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh.

Tiếng Anh

D01, D09, D14, D15

18

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CTCLC)

Tiếng Anh

D01, D09, D14, D15

19

7220201H

Ngôn ngữ Anh - Hòa An

Tiếng Anh

D01, D09, D14, D15

20

7220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn

D01, D03, D14, D64

21

7229001

Triết học

Ngữ văn

C00, C19, D14, D15, X70

22

7229030

Văn học

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

23

7310101

Kinh tế

Toán

A00, A01, C02, D01

24

7310201

Chính trị học

Ngữ văn

C00, C19, D14, D15, X70

25

7310301

Xã hội học

Ngữ văn

C00, C19, D01, X70, X74

26

7310403

Tâm lý học giáo dục

Ngữ văn

C00, C14, C20, D14, X01, X74

27

7320101

Báo chí

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

28

7320104

Truyền thông đa phương tiện

Toán

A00, A01, D01, X02

29

7320201

Thông tin - thư viện

Toán

A01, D01, C01, X26

30

7340101

Quản trị kinh doanh

Toán

A00, A01, C02, D01

31

7340101C

Quản trị kinh doanh (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

32

7340101H

Quản trị kinh doanh - Hòa An

Toán

A00, A01, C02, D01

33

7340115

Marketing

Toán

A00, A01, C02, D01

34

7340120

Kinh doanh quốc tế

Toán

A00, A01, C02, D01

35

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

36

7340121

Kinh doanh thương mại

Toán

A00, A01, C02, D01

37

7340122

Thương mại điện tử

Toán

A00, A01, C02, D01

38

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Toán

A00, A01, C02, D01

39

7340201C

Tài chính – Ngân hàng (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

40

7340301

Kế toán

Toán

A00, A01, C02, D01

41

7340301S

Kế toán - Sóc Trăng

Toán

A00, A01, C02, D01

42

7340302

Kiểm toán

Toán

A00, A01, C02, D01

43

7380101

Luật

Ngữ văn

C00, C01, D01, X01

44

7380101H

Luật - Hòa An

Ngữ văn

C00, C01, D01, X01

45

7380101S

Luật - Sóc Trăng

Ngữ văn

C00, C01, D01, X01

46

7380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Ngữ văn

C00, C01, D01, X01

47

7380107

Luật kinh tế

Ngữ văn

C00, C01, D01, X01

48

7420101

Sinh học

Sinh học

A02, B00, B03, B08

49

7420201

Công nghệ sinh học

Toán

A00, B00, B08, D07

50

7420201T

Công nghệ sinh học (CTTT)

Toán

A01, B08, D07, X28

51

7420203

Sinh học ứng dụng

Toán

A00, A01, B00, B08

52

7440112

Hóa học

Hóa học

A00, B00, C02, D07

53

7440301

Khoa học môi trường

Toán

A00, A02, B00, D07

54

7460112

Toán ứng dụng

Toán

A00, A01, A02, B00

55

7460201

Thống kê

Toán

A00, A01, A02, B00

56

7480101

Khoa học máy tính

Toán

A00, A01, X06, X26

57

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Toán

A00, A01, X06, X26

58

7480102C

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

59

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Toán

A00, A01, X06, X26

60

7480103C

Kỹ thuật phần mềm (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

61

7480104

Hệ thống thông tin

Toán

A00, A01, X06, X26

62

7480104C

Hệ thống thông tin (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

63

7480106

Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)

Toán

A00, A01, X06, X07

64

7480107

Trí tuệ nhân tạo

Toán

A00, A01, X06, X26

65

7480201

Công nghệ thông tin

Toán

A00, A01, X06, X26

66

7480201C

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

67

7480201H

Công nghệ thông tin - Hòa An

Toán

A00, A01, X06, X26

68

7480202

An toàn thông tin

Toán

A00, A01, X06, X26

69

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Toán

A00, B00, D07, X11

70

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

Toán

A00, A01, D07, X27

71

7510601

Quản lý công nghiệp

Toán

A00, A01, D01, X27

72

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Toán

A00, A01, D01, X27

73

7510605S

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Sóc Trăng

Toán

A00, A01, D01, X27

74

7520103

Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy)

Toán

A00, A01, X06, X07

75

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

Toán

A00, A01, D07, X06

76

7520130

Kỹ thuật ô tô

Toán

A00, A01, X06, X07

77

7520201

Kỹ thuật điện

Toán

A00, A01, D07, X06

78

7520201C

Kỹ thuật điện (CTCLC)

Toán

A00, A01, D07, X27

79

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Toán

A00, A01, X06, X07

80

7520212

Kỹ thuật y sinh

Toán

A00, A01, A02, B08

81

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán

A00, A01, D07, X06

82

7520216C

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC)

Toán

A00, A01, X26, X27

83

7520309

Kỹ thuật vật liệu

Toán

A00, B00, D07, X11

84

7520320

Kỹ thuật môi trường

Toán

A00, A01, B00, D07

85

7520401

Vật lý kỹ thuật

Vật lý

A00, A01, A02, C01

86

7540101

Công nghệ thực phẩm

Toán

A00, A01, B00, D07

87

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CTCLC)

Toán

A01, B08, D07, X27

88

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

Toán

A00, A01, B00, D07

89

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

Toán

A00, A01, B00, X12

90

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Toán

A00, A01, B00, X12

91

7580101

Kiến trúc

Vẽ mỹ thuật

V00, V01, V02, V03

92

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Toán

A00, A01, B00, D07

93

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Toán

A00, A01, V00, X07

94

7580201C

Kỹ thuật xây dựng (CTCLC)

Toán

A00, A01, D07, X27

95

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toán

A00, A01, V00, X07

96

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán

A00, A01, V00, X07

97

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

Toán

A00, A01, B08, D07

98

7620103

Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón)

Toán

A00, B00, X12, X16

99

7620105

Chăn nuôi

Toán

A00, A02, B00, B08

100

7620109

Nông học

Toán

A00, B00, B08, X12

101

7620110

Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao.

Toán

A02, B00, B08, X12

102

7620112

Bảo vệ thực vật

Toán

A00, B00, B08, X12

103

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Toán

A00, B00, B08, X12

104

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An

Toán

A00, C02, D01, X25

105

7620115

Kinh tế nông nghiệp

Toán

A00, A01, C02, D01

106

7620115H

Kinh tế nông nghiệp - Hòa An

Toán

A00, A01, C02, D01

107

7620301

Nuôi trồng thủy sản

Toán

A00, B00, B08, X12

108

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

Toán

A01, B08, D07, X28

109

7620302

Bệnh học thủy sản

Toán

A00, B00, B08, X12

110

7620305

Quản lý thủy sản

Toán

A00, B00, B08, X12

111

7640101

Thú y

Toán

A02, B00, D07, X12

112

7640101C

Thú y (CTCLC)

Toán

A01, B08, D07, X27

113

7720203

Hóa dược

Hóa học

A00, B00, C02, D07

114

7810101

Du lịch

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

115

7810101H

Du lịch - Hòa An

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

116

7810101S

Du lịch - Sóc Trăng

Ngữ văn

C00, D01, D14, D15

117

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Toán

A00, A01, C02, D01

118

7810103C

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC)

Toán

A01, D01, D07, X26

119

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán

A00, A01, B00, D07

120

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Toán

A00, A01, C02, D01

121

7850103

Quản lý đất đai

Toán

A00, A01, B00, D07

Các mã ngành dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026
17340205Công nghệ tài chínhToánA00, A01, C02, D01
27460108Khoa học dữ liệuToánA00, A01, X06, X26
37480106KChuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (CTKSTN).ToánA00, A01, X06, X07
47520103CKỹ thuật cơ khí (CTCLC)ToánA00, A01, X26, X27
57580205Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngToánA00, A01, V00, X07
67580302Quản lý xây dựngToánA00, A01, X26, X27
77620112CBảo vệ thực vật (CTCLC)ToánA00, A01, B00, B08

Trong năm 2025 vừa qua, Đại học Cần Thơ tuyển 10.500 chỉ tiêu cho 100 chương trình theo 6 phương thức là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi V-SAT; tuyển chọn vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao; xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển tại trường này có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngành học, thấp nhất là 15 và cao nhất là 28,61. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử, tiếp đó là Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng về phương thức tuyển sinh 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa có thông tin chính thức về định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 nhằm làm rõ lộ trình triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp.

15:17 14/12/2025

Chi tiet lich tuyen sinh dai hoc 2026 hinh anh

Chi tiết lịch tuyển sinh đại học 2026

08:11 10/12/2025 08:11 10/12/2025

0

Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng.

Thái An

ngành Cần Thơ Đại học

