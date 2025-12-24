Tin vui với giáo viên mầm non

Dự kiến giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ, giảm thời gian dạy và một số hoạt động chuyên môn được quy đổi ra giờ dạy.

Bộ GD&ĐT dự kiến giảm thời gian làm việc của giáo viên mầm non. Ảnh: Thạch Thảo.

Nội dung trên thuộc dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến từ nay tới hết ngày 3/1/2026.

So với Thông tư số 48, dự thảo Thông tư mới có một số điểm điều chỉnh. Cụ thể, về thời gian làm việc, dự thảo làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy.

Trong đó bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy, nhằm bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, thống nhất, đồng bộ với các thông tư quy định về chế độ làm việc của giáo viên các cấp học, trình độ khác.

Dự thảo cũng bổ sung ngoài thời gian dạy trực tiếp trên lớp, chuẩn bị tiết dạy trên lớp, thực hiện công việc chuyên môn, thì thời gian làm việc của giáo viên mầm non còn thời gian đón trẻ và trả trẻ.

Định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp cũng được điều chỉnh. Cụ thể, định mức giờ dạy giảm từ 6 giờ xuống còn 5 giờ 30 phút, không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ.

Bộ GD&ĐT lý giải quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Ngoài ra, giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện cũng được giảm định mức giờ dạy.

Dự thảo còn quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung và mục tiêu chương trình, thay vì lựa chọn có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ như quy định hiện tại.

Cũng theo dự thảo, mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ.

Dự thảo thông tư quy định rõ về trường hợp thời gian nghỉ thai sản (đối với giáo viên nữ) trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, nếu giáo viên nghỉ thai sản đúng vào kỳ nghỉ hè, dẫn đến thời gian nghỉ hè còn lại ít hơn số ngày nghỉ hàng năm thì sẽ được bố trí nghỉ thêm một số ngày còn thiếu.

Ngoài các hoạt động chuyên môn đã được quy đổi ra giờ dạy, dự thảo còn bổ sung quy định đối với giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa nhưng chưa được nhận tiền thù lao.

Theo đó, hiệu trưởng căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú và thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định việc quy đổi ra giờ dạy cho giáo viên; mức quy đổi này không quá 2 giờ dạy và chỉ được thực hiện sau khi có sự thống nhất của hội đồng sư phạm nhà trường.