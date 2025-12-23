Nam sinh lớp 11 xuất sắc lọt top 1% thế giới

Trước khi đạt 1.600/1.600 điểm SAT, Nguyễn Tuấn Anh, 16 tuổi, từng là thủ khoa vào lớp 10 chuyên Anh (trường THPT chuyên Sư phạm), song chọn học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Nguyễn Tuấn Anh đạt 1.600 điểm SAT sau hai lần thi. Ảnh: NVCC.

Nam sinh lớp 11 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tham gia kỳ thi SAT hôm 6/12, nhận kết quả sau nửa tháng.

"Thi xong, em không chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối vì sợ còn sơ suất nào đó. Lúc mở kết quả, em run lên vì hồi hộp. Con số 1.600 điểm hiện ra, em bật dậy khỏi ghế, tự vỗ tay ăn mừng", Tuấn Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Với điểm số 1.600, Tuấn Anh nằm trong số ít học sinh trên thế giới đạt điểm tuyệt đối ở bài thi này. Theo tổ chức sở hữu bài thi - College Board, hàng năm có khoảng 2 triệu thí sinh trên thế giới thi SAT. Số thí sinh đạt từ 1.400 điểm trở lên chiếm 7%. Từ mốc 1.530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Chiến thuật ôn 'thoát bẫy'

Bài thi SAT gồm hai phần Toán và Đọc - Viết, nội dung thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từng định hướng chuyên Toán và Anh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam suốt 4 năm cấp hai, Tuấn Anh không gặp nhiều khó khăn dù tiếp cận bài thi này từ hè năm lớp 9.

Đánh giá kiến thức Toán thường ở mức cơ bản, từ lớp 10 trở xuống, nam sinh tập trung học các thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh, sau đó luyện tập trên các bộ đề thi thật để quen với cấu trúc và áp lực.

Trong khi đó, phần Đọc - Viết có phần khó hơn. Tuấn Anh kể nếu thí sinh làm tốt phần đầu, đề thi sẽ tự động đẩy phần hai lên mức khó và rất khó để phân loại thí sinh.

Nội dung bao quát từ khoa học tự nhiên đến các vấn đề xã hội như kinh tế, quyền lợi, triết học và tâm lý. Các câu hỏi có cấu trúc phức tạp, yêu cầu thí sinh phải tư duy logic, ngay cả những người giỏi tiếng Anh cũng gặp khó khăn.

“Một 'bẫy tư duy' mà thí sinh thường mắc phải là sử dụng kiến thức sẵn có của bản thân để suy luận. Trong khi đó, các câu hỏi trong đề yêu cầu thí sinh không dựa vào hiểu biết bên ngoài, chỉ được lập luận dựa trên những thông tin được cung cấp trực tiếp trong bài đọc", nam sinh nói.

Chính vì khó và dễ gây nhầm lẫn, thí sinh rất dễ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Để làm tốt, Tuấn Anh học cách nhận diện cấu trúc đề, ghi lại những lần mình mắc bẫy và đọc lại nhiều lần để điều chỉnh cách suy nghĩ cho khớp với logic của đề thi. Khi làm bài, ngay cả với những câu đúng, nam sinh vẫn kiểm tra kỹ tại sao các đáp án còn lại sai.

Mỗi ngày, Tuấn Anh dành 4-5 giờ để ôn SAT, giai đoạn cao điểm sẽ tăng lên 6 giờ. "Em hoàn thành bài vở trên lớp vào buổi sáng và các buổi chiều được nghỉ, dành trọn vẹn buổi tối hàng ngày để học SAT", nam sinh kể.

Ngoài điểm SAT tuyệt đối, Tuấn Anh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Ảnh: NVCC.

Không hài lòng với điểm 1.570

Tuấn Anh thi SAT lần đầu tiên vào tháng 8/2025, đạt 1.570 điểm. Điểm số rất cao, song nam sinh vẫn cảm thấy tiếc nuối vì sai sót hai câu ở phần Đọc - Viết, dù đề thi không quá khó.

"Do thi lần đầu nên em gặp áp lực tâm lý. Mặc dù còn tới 10 phút làm bài, việc mất bình tĩnh khiến em không thể suy nghĩ thấu đáo để chọn đáp án đúng", nam sinh nói.

Chàng trai quyết định thi lần 2 để chứng minh mình đủ khả năng đạt được con số tuyệt đối. Lần này, nam sinh đánh giá đề thi có phần dễ hơn, song không vì thế mà chủ quan. Rút kinh nghiệm, Tuấn Anh cố gắng giữ tâm lý ổn định để có thể suy luận thấu đáo cho đến phút cuối cùng.

Khá tự tin phần Toán, nam sinh làm tuần tự từ đầu đến cuối, cố gắng hoàn thành nhanh phần dễ để giữ sức cho phần khó hơn.

Trong khi đó, phần Đọc - Viết đòi hỏi sự linh hoạt cao vì có tới 4 dạng bài chính. Nam sinh áp dụng chiến thuật đọc lướt câu hỏi khó rồi tạm bỏ qua để hoàn thành câu dễ. Việc này giúp não bộ làm quen với ý tưởng của đề. Khi quay lại câu khó, việc xử lý sẽ dễ dàng.

"Nếu câu hỏi khiến em mắc kẹt quá 3-4 phút, em sẽ chuyển ngay sang câu khác. Việc này giúp em tránh rơi vào 'điểm mù nhận thức', khiến bản thân không thể suy luận sáng suốt do quá tập trung vào một điểm bế tắc", nam sinh nói.

Trong hơn một năm hướng dẫn Tuấn Anh học SAT, anh Nghiêm Đức An ấn tượng về sự bền bỉ của nam sinh thay vì chạy đua cấp tốc.

"Tuấn Anh không chấp nhận học vẹt, học mẹo. Hai thầy trò thường xuyên có những buổi tranh luận thẳng thắn về các lập luận trong bài Đọc", anh An chia sẻ.

Theo anh, chính sự kỷ luật, dám nhìn thẳng vào lỗi sai để sửa tận gốc đã giúp Tuấn Anh biến những điểm yếu thành thế mạnh và đạt kết quả tuyệt đối trong kỳ thi vừa qua.

Ngoài điểm SAT tuyệt đối, Tuấn Anh còn đạt nhiều giải nhất, nhì ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trong kỳ thi vào lớp 10, nam sinh là thủ khoa thi đầu vào lớp chuyên Anh của trường chuyên Sư phạm, đỗ chuyên Anh chuyên Ngoại ngữ, thuộc top 3-4 đầu vào trường chuyên Khoa học Tự nhiên, song chọn học chuyên Anh tại trường Ams.

Hai năm học gần đây, Tuấn Anh đều duy trì GPA ở mức 9,7. Tháng 9 vừa qua, nam sinh giành giải nhì học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh.

Việc đạt điểm tuyệt đối SAT giúp Tuấn Anh có thêm lợi thế trong xét tuyển vào đại học trong nước và làm hồ sơ du học. Ngoài ra, kinh nghiệm ôn luyện giúp nam sinh có tư duy tốt hơn, áp dụng cho mọi môn học ở trường.

"Thời gian tới, ngoài học tập trên lớp, em sẽ tập trung cho mục tiêu thi đạt 8.5 IELTS", Tuấn Anh chia sẻ.