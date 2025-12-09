Nam sinh lớp 12 đạt điểm SAT hiếm có, thuộc nhóm 1% thế giới

Từ mức điểm 1.250 trong lần thi đầu, Nguyễn Lê Duy thay đổi tư duy và tập trung ôn tập, để rồi đạt điểm SAT tuyệt đối chỉ sau 5 tháng.

Nguyễn Lê Duy là học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Nguyễn Lê Duy, học sinh lớp 12A6, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội), đạt 1.600 điểm bài thi SAT (viết tắt của Scholastic Aptitude Test) trong đợt thi hôm 8/11. Đây một trong những kỳ thi chuẩn hóa phổ biến, được các trường đại học Mỹ và một số các quốc gia khác sử dụng kết quả để xét tuyển sinh viên.

Theo College Board - đơn vị sở hữu bài thi - hàng năm có khoảng 2 triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1.530/1.600 điểm trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

"Em không tin vào mắt mình, phải kiểm tra lại nhiều lần mới dám chắc", Duy kể. Nam sinh nói khi ấy tay run lên vì bất ngờ, bật dậy giơ hai tay ăn mừng, còn bố mẹ thì reo vui. Đây là lần thứ tư Duy dự thi SAT. Ở ba kỳ trước, em lần lượt đạt 1.250, 1.390 và 1.460 điểm.

Từng chủ quan, ôn tập hời hợt

Lê Duy biết đến SAT từ đầu năm nay và chỉ thực sự ôn từ tháng 6, đặt mục tiêu trên 1.500 điểm để xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của một số trường đại học trong nước và quốc tế.

Sau một tháng ôn, Duy thi lần đầu và thất vọng khi chỉ đạt 1.250 điểm. "Em cảm thấy mình làm bài rất tốt và nghĩ sẽ đạt khoảng 1.400 điểm trở lên", nam sinh nói.

Hai lần thi tiếp theo, dù điểm số có tăng nhưng vẫn chưa chạm tới mục tiêu, Duy dần rơi vào trạng thái nản chí và muốn dừng lại. Nam sinh chia sẻ từng có lúc cảm thấy lạc hướng, không hiểu vì sao làm đề vẫn sai và kết quả gần như không cải thiện.

"Sau đó, dưới sự góp ý của thầy giáo, em nhận ra bản thân chưa thực sự nghiêm túc với việc học, chưa đủ quyết tâm, còn lãng phí thời gian cho việc vô bổ", Duy kể.

Nam sinh nhận ra trước đây, cậu luôn nghĩ bài thi SAT rất dễ, phần Toán thậm chí còn dễ hơn các bài thi ở Việt Nam. Duy cũng có thói quen chữa bài rất hời hợt, chỉ nhìn qua để biết câu đó sai ở đâu mà không thực sự nhìn lại và phân tích lỗi chi tiết hơn. Khi bắt đầu nghiêm túc hơn, thay vì làm nhanh để giải được nhiều đề, Duy tập trung vào hiểu bản chất từng dạng câu, ngồi lại chữa kỹ từng lỗi sai và ghi chú lý do sai để không lặp lại.

"Sự thay đổi tư duy này giúp em không lặp lại lỗi sai, đồng thời hiểu rõ hơn về cách bài thi muốn thí sinh tư duy", Duy nói.

Điểm số Lê Duy đạt được trong đợt thi 8/11. Ảnh: NVCC.

Chiến thuật giành điểm SAT tuyệt đối

Ở lần thi thứ tư, Lê Duy cho hay phần Toán có 44 câu, kiến thức chủ yếu ở chương trình lớp 10 của Việt Nam. Đề thi của nam sinh rơi nhiều vào các dạng đồ thị, hình học và toán thực tế.

Nam sinh đánh giá phần này không quá khó, nhưng cần để ý đến cách hỏi của đề bài. Do có nền tảng Toán tốt, Duy chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành, song không vội nộp bài mà dành thời gian còn lại để rà soát bài làm.

Phần Đọc - Viết gồm 54 câu với chủ đề đa dạng, từ Khoa học, Lịch sử đến cuộc sống thường ngày... Trong đó, ngữ pháp chiếm khoảng một nửa số câu hỏi, thường ở dạng điền vào chỗ trống trong đoạn văn. Duy coi phần này giống như Toán, chỉ cần áp dụng công thức là đúng.

Bài thi SAT hoạt động theo cơ chế thích ứng. Do làm đúng hết 27 câu đầu tiên ở phần Đọc - Hiểu, 27 câu tiếp theo của Duy sẽ thuộc dạng khó. Dù có 7.0 IELTS, nam sinh thừa nhận điểm yếu ở phần từ vựng.

Ngữ liệu trong đề bài thường rất dài, chứa nhiều từ vựng khó và yêu cầu thí sinh phải tư duy logic. Điều này khiến Duy mất khá nhiều thời gian để có thể đọc hiểu toàn bộ. Để cải thiện, Duy học từ vựng bằng cách sử dụng flashcard (thẻ ghi nhớ - PV) để ghi lại những từ mới không biết và dành khoảng 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày để ôn lại.

Với các đoạn văn dài, Duy áp dụng chiến thuật tách nhỏ ra từng phần để đảm bảo hiểu được từng câu. Nhờ đó, sau khi đọc xong toàn bộ đoạn văn, Duy sẽ không cần đọc lại mới hiểu nội dung, từ đó trả lời chính xác các câu hỏi.

Ngoài việc ôn ở trung tâm, nam sinh dành nhiều thời gian tự học. Ba tháng đầu, Duy dành tới 8 giờ mỗi ngày để học SAT. Chỉ khi vào năm học, nam sinh mới giảm thời gian xuống còn một nửa.

Dù vậy, để đảm bảo vừa học kiến thức mới, vừa tập ôn luyện tốt, Duy tập trung cao độ để hiểu và hoàn thành bài tập ngay trên lớp. Nam sinh nói việc ôn thi SAT giúp ích nhiều cho em trong việc học thường ngày.

"Em cải thiện tốc độ đọc, tăng khả năng tư duy, suy luận và nắm bắt ý chính, đồng thời tối ưu hóa việc quản lý thời gian", Duy chia sẻ.

Nhìn lại quá trình ôn SAT, Duy thấy không nhất thiết phải giỏi tiếng Anh mới có thể giành điểm cao. Kinh nghiệm của em là nghiêm túc với mục tiêu, làm nhiều và chữa bài chi tiết để tránh mắc lỗi hoặc đọc nhầm ý của đề.