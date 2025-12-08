Lọ Lem diễu hành cổ phục gây chú ý

Lọ Lem - con gái diễn viên Quyền Linh - gây chú ý khi diễu hành cổ phục qua các con phố quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Chiều 7/12, Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, 19 tuổi) xuất hiện tại Bách hoa hỷ sự, hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Trong trang phục truyền thống, Lọ Lem cùng vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê và nhiều sao Việt diễu hành qua các con phố quanh khu vực Hồ Gươm, sau đó dự lễ ở sân khấu chính.

Con gái diễn viên Quyền Linh diện cổ phục xanh vàng với điểm nhấn là nón ba tầm. Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, phối thêm phụ kiện bông tai ngọc trai, vòng cổ bạc, cô thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên đường phố.

Trong phần bình luận, nhiều người khen Lọ Lem "chuẩn nét đẹp phụ nữ Việt Nam", "ngoan ngoãn khi thường xuyên cúi chào".

Lọ Lem trong diễu hành cổ phục chiều 7/12. Ảnh: Lê Xuân Bách, Jpg Nguyen.

Lọ Lem là con gái đầu của NSƯT Quyền Linh (Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) và doanh nhân Dạ Thảo. Thời gian gần đây, cô gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi có ngoại hình xinh xắn, trong trẻo và thân hình cân đối.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô còn có thành tích học tập đáng nể. Lọ Lem hoàn thành xuất sắc chương trình IGCSE (chương trình THPT quốc Tế) năm 2022 với tất cả môn đều đạt điểm A. Cô cũng từng nhận được giải thưởng thành tích cao môn Mỹ thuật và Thiết kế từ Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education (CAIE).

Lọ Lem từng chia sẻ cô có tình yêu với hội hoạ và niềm đam mê lớn đối với văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trang phục. Ngoài ra, cô còn có nhiều tài lẻ như chơi đàn, hát... Hiện tại, con gái đầu của NSƯT Quyền Linh là sinh viên của Đại học RMIT. Cô theo đuổi ngành Kinh doanh, nhập học từ tháng 10/2024. Đây là lĩnh vực mà cô yêu thích và định hướng theo đuổi từ cấp ba.

Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải clip về cuộc sống thường ngày. Trong một video, con gái Quyền Linh chia sẻ nhiều khoảnh khắc, hoạt động tại trường đại học. Cô diện trang phục đơn giản, năng động với quần jean và áo sơ mi khi đi học.

Trước khi trở thành tân sinh viên của RMIT, con gái Quyền Linh từng trúng tuyển vào University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật London, Anh). Đây là trường đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất châu Âu, dẫn đầu thế giới trong việc giảng dạy và nghiên cứu với hơn 18.000 sinh viên. Song sau đó, Lọ Lem quyết định theo học tại trường đại học ở Việt Nam.

Chia sẻ về cách giáo dục con cái, Quyền Linh từng nói: “Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình".

Nam diễn viên tiết lộ con gái không có định hướng theo đuổi showbiz mà muốn tập trung học tập. Vì thế, cô bé chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện và ủng hộ các chương trình hỗ trợ người nghèo do bố làm MC.