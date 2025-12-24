Vụ 'sự cố kỹ thuật' thi IELTS: 63.216 bài thi sai điểm

63.216 bài thi IELTS của 62.794 thí sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025. Trong đó, phần lớn bài thi tăng điểm so với thực tế.

Cụ thể, theo thông báo tại website chính thức, IELTS cho biết từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, trên toàn cầu đã có hơn 7,5 triệu bài thi IELTS được thực hiện.

Trong số đó, 63.216 bài của 62.794 thí sinh cần được chấm điểm lại do sự cố kỹ thuật. Hầu hết bài thi được tăng điểm, trong đó, 2/3 tổng số ca không làm thay đổi điểm tổng, còn lại 1/3 tăng hoặc giảm điểm tổng khoảng 0.5.

Cụ thể hơn, IELTS cho biết 58.867 bài thi có ít nhất một kỹ năng được tăng điểm, chiếm 93% tổng số bài thi bị điều chỉnh điểm. Ngược lại, 4.344 bài thi có ít nhất một kỹ năng bị giảm điểm. Chỉ 5 trường hợp ghi nhận vừa có kỹ năng được tăng điểm vừa có kỹ năng bị giảm điểm.

Điều này khiến 20.600 bài thi tăng 0.5 điểm tổng IELTS, 1.115 bài thi giảm 0.5 điểm tổng, còn lại không ảnh hưởng tới điểm tổng. Đáng chú ý, đơn vị này ghi nhận hai bài thi tăng 1 điểm tổng. Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được phiếu báo điểm mới .

"Sự cố kỹ thuật đã được khắc phục hoàn toàn. IELTS đã triển khai thêm các lớp bảo vệ, hệ thống kiểm tra tự động và quy trình kiểm toán chặt chẽ hơn để ngăn ngừa tái diễn", đơn vị sở hữu bài thi cho biết.

Trước đó, vào tháng 11/2025, hàng loạt thí sinh toàn cầu đã nhận thông tin về sự cố kỹ thuật từ IELTS, làm thay đổi điểm kỹ năng Nghe và/hoặc Đọc.

IELTS cho hay lý do là lỗi hệ thống kỹ thuật nội bộ, không phải do bất kỳ vi phạm an ninh mạng nào. Dữ liệu cá nhân của thí sinh vẫn được bảo mật.

Thời điểm đó, IELTS đưa ra hai hướng giải quyết. Thí sinh có thể nhận hoàn 100% lệ phí hoặc thi lại miễn phí, yêu cầu điền vào mẫu đơn xác nhận trước ngày 1/5/2026. Các khoản hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày. Tổ chức này cũng sẵn lòng cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích về sự việc cho cơ sở giáo dục, doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng nếu thí sinh đã sử dụng chứng chỉ cho các mục đích này.