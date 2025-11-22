Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ 17 ngành

Năm 2026, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét tuyển học bạ với 17 ngành, đồng thời không xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM và Sư phạm Hà Nội.

Thí sinh dự kỳ thi năng khiếu do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức năm 2025. Ảnh: FBNT.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, bao gồm xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu.

Ở phương thức xét học bạ, thay vì xét tuyển với tất cả ngành như năm trước, năm 2026, nhà trường giới hạn ở các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học (dự kiến), Kinh tế chính trị (dự kiến).

Với xét điểm thi đánh giá năng lực, so với năm 2025, nhà trường đã bỏ xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với xét tuyển kết hợp, thí sinh thi vào các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất và Quản lý thể dục thể thao sẽ dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức rồi lấy điểm kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm thi đánh giá độc lập.

Nhà trường lưu ý các phương thức tuyển sinh trên sẽ được cập nhật khi có các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Năm 2025, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy điểm chuẩn dao động 20,25-28,52, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất.

Trước đó, hồi tháng 9/2025, tại hội nghị giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT khảo sát ý kiến các trường đại học về việc giữ hay bỏ xét tuyển học bạ. Năm 2025, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%.

Trong nhiều năm gần đây, xét tuyển học bạ đã trở thành một trong những phương thức xét tuyển đại học phổ biến, được nhiều trường và thí sinh lựa chọn.

Tuy nhiên, xét tuyển bằng phương thức này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia lo ngại chất lượng và sự không đồng đều trong đánh giá điểm học bạ của các trường THPT có thể dẫn đến sự thiếu công bằng trong tuyển sinh.