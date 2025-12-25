Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới chỉ ra 'thế hệ Bill Gates tiếp theo'

Theo tỷ phú Alexandr Wang, “Bill Gates tiếp theo” là những đứa trẻ 13 tuổi đang lớn lên cùng AI và học cách lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Alexandr Wang. Ảnh: Forbes.

Alexandr Wang sinh năm 1997, là nhà sáng lập của Scale AI, cũng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi mới 24 tuổi. Tháng 7/2025, Wang đã gia nhập Meta, giữ vai trò giám đốc AI kiêm lãnh đạo nhóm Meta Superintelligence Labs (MSL).

Trong 60 ngày ở Meta, anh đã thiết lập một phòng thí nghiệm đặc biệt với 100 nhân sự, được mô tả là "nhỏ hơn nhưng có mật độ tài năng cao hơn bất kỳ nơi nào khác". Mục tiêu cuối cùng của Wang là chinh phục siêu trí tuệ.

Lời khuyên của tỷ phú

Với góc nhìn bao quát toàn ngành, Wang có lời khuyên dành cho trẻ em, đặc biệt là Gen Alpha (sinh năm từ 2010 đến 2025): Các em hãy quên việc chơi game, thể thao hay các sở thích truyền thống.

"Nếu bạn 13 tuổi, bạn nên dành toàn bộ thời gian của mình cho vibe coding (lập trình theo cảm tính - PV)", Wang nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tại sao một tỷ phú công nghệ lại thúc giục trẻ em sống một cuộc đời xoay quanh việc lập trình bằng cảm tính? Theo Wang, lý do cực kỳ đơn giản: Mọi dòng code mà các kỹ sư đang viết ngày hôm nay sẽ trở nên lỗi thời trong 5 năm tới.

“Toàn bộ code tôi từng viết rồi sẽ bị thay thế bởi những gì AI tạo ra”, anh thẳng thắn thừa nhận.

Vị tỷ phú ví von thời điểm hiện tại giống như buổi bình minh của cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Những nhân vật như Bill Gates hay Mark Zuckerberg đã có lợi thế rất lớn vì họ khám phá và thử nghiệm những chiếc máy tính sơ khai.

"Khoảnh khắc ấy đang diễn ra ngay lúc này”, Wang nói. “Những ai dành nhiều thời gian nhất để học hỏi và làm việc với nó sẽ nắm lợi thế trong tương lai".

Thuật ngữ "vibe coding" vừa được Collins chọn là từ của năm, được nhà tiên phong về AI Andrej Karpathy đặt ra để mô tả việc tạo ra ứng dụng bằng AI. Ảnh: DPA.

Vì sao vibe coding quan trọng?

“Vibe coding” là cách gọi ngắn gọn cho một sự chuyển dịch căn bản trong lập trình. Thay vì vật lộn với cú pháp phức tạp, con người chỉ cần diễn đạt ý định bằng ngôn ngữ tự nhiên, còn AI sẽ đảm nhiệm việc tạo ra và hoàn thiện những đoạn code có thể vận hành được.

Khái niệm này đang nhanh chóng lan rộng từ giới kỹ sư sang các phòng điều hành tại Thung lũng Silicon. Ông Sebastian Siemiatkowski, CEO của Klarna, nói rằng hiện tại, ông có thể thử nghiệm các ý tưởng trong 20 phút thay vì tốn nhiều tuần lễ để triển khai kỹ thuật.

Tương tự, CEO của Google, ông Sundar Pichai tiết lộ rằng AI đã tạo ra hơn 30% mã mới tại công ty, gọi đó là bước nhảy vọt lớn nhất trong việc tạo ra phần mềm trong 25 năm.

Nhưng với Alexandr Wang, vibe coding không chỉ là cách để tăng năng suất. Anh xem đây văn hóa của kỷ nguyên mới. Giá trị cốt lõi không nằm ở đoạn code cuối cùng, mà ở trực giác được tích lũy qua hàng nghìn giờ thử nghiệm, tinh chỉnh và đẩy các công cụ AI đến giới hạn của chúng. Chính vì vậy, Wang kêu gọi thế hệ Gen Alpha bắt đầu càng sớm càng tốt để trở thành Bill Gates thế hệ mới.

“Vai trò kỹ sư ngày nay đã khác hoàn toàn so với trước đây”, Wang khẳng định.