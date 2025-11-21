'Thánh địa' của loài động vật khổng lồ

Tại sao châu Phi bảo tồn được số lượng lớn các loài động vật trên cạn lớn nhất? Câu trả lời không chỉ nằm ở khí hậu, mà còn ở quá trình đồng tiến hóa đặc biệt với tổ tiên loài người.

Trâu rừng châu Phi là loài vật ăn cỏ nhưng mang cơ thể lực lưỡng, nặng một tấn, dài tới 1,8 m. Ảnh: Reddit.

Châu Phi đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục về động vật khổng lồ. Lục địa này có voi bụi rậm châu Phi - động vật trên cạn lớn nhất còn sống, đà điểu - loài chim lớn nhất, và khỉ đột phương đông - loài linh trưởng lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi sinh sống của hươu cao cổ cùng tê giác và hà mã, hai loài đều có thể nặng trên một tấn.

Tuy nhiên, trong lịch sử sinh vật Trái Đất, châu Phi không phải là nơi duy nhất có các loài động vật khổng lồ. Những loài lớn nhất từng tồn tại, như khủng long chân thằn lằn Patagotitan mayorum, từng sống ở Argentina 100 triệu năm trước. Hay loài chim lớn nhất từng xuất hiện là những con chim voi cực kỳ đồ sộ, xuất hiện ở Madagascar trước khi tuyệt chủng khoảng 1.000 năm trước.

Vậy tại sao châu Phi lại là nơi sinh sống của những loài khổng lồ hiện đại? Theo các nhà khoa học, mặc dù Châu Phi cũng chịu ảnh hưởng của các đợt tuyệt chủng hàng loạt, mức độ tuyệt chủng lại không nghiêm trọng như các khu vực khác trên thế giới.

Châu Phi là nơi cư ngụ của những loài động vật trên cạn lớn nhất. Ảnh: Pexels.

Cụ thể, khi nhân loại xuất hiện vào cuối kỷ Đệ Tứ, một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đã xảy ra, quét sạch một lượng lớn các loài động vật lớn trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, các loài động vật khổng lồ ở Châu Phi đã tiến hóa song song cùng với tổ tiên loài người sơ khai (hominin). Chính sự đồng tiến hóa này đã tạo ra khác biệt.

Một nghiên cứu được công bố năm 2024 đã chỉ ra các loài động vật ở vùng Cổ nhiệt đới (chủ yếu là châu Phi cận Sahara và châu Á nhiệt đới) có tỷ lệ tuyệt chủng thấp hơn đáng kể so với những nơi khác.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng những đợt tuyệt chủng sớm hơn do loài người gây ra ở thời kỳ Cổ nhiệt đới có thể đã loại bỏ các loài dễ bị tổn thương, khiến các loài còn lại có khả năng kháng cự tốt hơn trước những tác động săn bắt và xâm lấn sau này của con người sau này.

Tóm lại, sự đồng tiến hóa giữa loài người và các loài động vật lớn châu Phi đã mang lại lợi thế cho chúng. Chúng đã phát triển cơ chế phòng vệ và cảnh giác cần thiết. Nhờ đó, các loài này có khả năng chống chịu cao hơn trước tác động của con người, giúp chúng tránh được một cuộc tuyệt chủng quy mô lớn.

Ngược lại, ở những lục địa nơi con người đến sau (như châu Úc), các loài động vật lớn chưa từng tiếp xúc hoặc đối phó với kẻ săn mồi có trí thông minh và khả năng tổ chức cao. Vì vậy, chúng không kịp thời phát triển cơ chế phòng vệ cần thiết, dẫn đến việc bị săn bắt quá mức và tuyệt chủng hàng loạt.