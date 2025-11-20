Bộ trưởng GD&ĐT giải trình loạt vấn đề 'nóng' trước Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ GD&ĐT chỉ quản lý nhà nước về mặt quy chế chung, còn việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa, hay nội trú vẫn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Y tế.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngày 20/11, Quốc hội dành trọn ngày thảo luận việc sửa ba luật và một nghị quyết liên quan đến giáo dục, gồm Luật Giáo dục, Giáo dục đại học, Giáo dục nghề nghiệp và nghị quyết triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung mà các đại biểu Quốc hội đề cập.

Làm rõ nội dung quản lý đào tạo ngành Y

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học đang được Quốc hội xem xét, đào tạo các ngành lĩnh vực sức khỏe sẽ do Bộ GD&ĐT quản lý và phê duyệt. Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, do liên quan trực tiếp đến chất lượng nhân lực y tế trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, dự thảo Luật Giáo dục đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế, mà chỉ quy định như nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các ngành, các lĩnh vực theo đúng phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ GD&ĐT được giao.

Các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa thuộc quản lý của Bộ Y tế, bao gồm các nội dung chuyên, chuẩn năng lực, điều kiện thực hành lâm sàng, chương trình đào tạo để cấp văn bằng (đối với thạc sĩ và tiến sĩ) .

"Các lĩnh vực như bác sĩ chuyên khoa I, II vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo. Từ trước đến nay, Bộ GD&ĐT không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa", ông Sơn khẳng định.

Để thể hiện sự phân định trách nhiệm rõ ràng này, trong dự thảo Luật Giáo dục Đại học chỉnh sửa, Điều 8, Khoản 2, Điểm d nêu rõ chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa là do Bộ Y tế quản lý.

"Bộ GD&ĐT không ôm việc, chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình. Đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa vẫn do Bộ Y tế quy định", ông Sơn nói.

Tư lệnh ngành giáo dục nêu rõ hiện nay, phần chuẩn chương trình đào tạo do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo và quản lý các nội dung chuyên môn, chứ không phải do Bộ GD&ĐT.

"Cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước bằng các văn bản quy định quy phạm pháp luật. Điều đó không mâu thuẫn với việc các tổ chức, đơn vị chuyên ngành, đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình", bộ trưởng nêu rõ.

Quốc hội thảo luận ở hội trường ngày 20/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Xem xét mô hình đại học vùng

Liên quan đến kiến nghị bỏ mô hình đại học vùng nhằm tinh gọn bộ máy, xoá cấp trung gian, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng thời gian qua, đại học vùng có vai trò và đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu.

Các nghị quyết của Đảng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng. Các đại học này cần phát triển thành các thực thể mạnh để đóng vai trò dẫn dắt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nếu trong thực tế, mô hình còn có những điểm khiếm khuyết bên trong, bao gồm các vấn đề của khâu trung gian, cấu trúc lỏng lẻo hay quản lý cồng kềnh, thì điều đó phải khắc phục theo tinh thần Nghị quyết 71.

Tuy nhiên, ông Sơn thẳng thắn nhìn nhận hiện tại, đại học vùng phân tán bên trong thành hàng chục đơn vị thành viên. Nếu bỏ mô hình này, nguy cơ phân tán thành nhiều đơn vị nhỏ lẻ là điều phải cân nhắc. Bởi tình trạng này đi ngược Nghị quyết 71, vốn yêu cầu giảm đầu mối, giảm những cơ sở phân tán.

"Chúng tôi sẽ xem kỹ nội dung này", ông Sơn cho biết.