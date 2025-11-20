Đại biểu Quốc hội: Trẻ em Việt Nam béo phì nhiều hơn Thái Lan

Đại biểu tỉnh An Giang bày tỏ sự lo ngại khi tỷ lệ béo phì của trẻ em Việt Nam ngày càng tăng, đã vượt Thái Lan và tiệm cận nhiều nước phát triển.

Bà Châu Quỳnh Dao nêu quan điểm về việc phát triển tầm vóc cho trẻ em. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 20/11, tại phiên thảo luận của kỳ họp Quốc hội thứ 10 về một số dự án luật và nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục, đại biểu Châu Quỳnh Dao (An Giang) nhấn mạnh vấn đề dinh dưỡng học đường, an toàn thực phẩm và thể chất học sinh “chưa bao giờ là câu chuyện cũ”, bởi đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Theo đại biểu, những nỗ lực trong nhiều năm qua đã giúp cải thiện rõ rệt tình trạng dinh dưỡng học đường. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm từ 30% trong năm 2010 xuống còn 17,6% vào năm 2020.

Chiều cao thanh niên cũng tăng đáng kể, cụ thể là nam thêm 3,7 cm, nữ cao thêm 2,6 cm.

Tuy nhiên, bức tranh dinh dưỡng vẫn còn nhiều gam màu tối bởi khoảng 30% trẻ em dân tộc thiểu số vẫn bị suy dinh dưỡng thấp còi. Trong khi tại các đô thị lớn, tỷ lệ thừa cân béo phì đã chạm mức 20%, cao hơn cả Thái Lan và tiệm cận nhiều nước phát triển.

Đại biểu cảnh báo tình trạng này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe cá nhân và gia đình, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai. Bởi việc chú trọng nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường chính là nền tảng để cải thiện tầm vóc, trí lực và thể lực của thế hệ trẻ, từ đó tạo tiền đề cho phát triển kinh tế bền vững.

Bà dẫn lại quan điểm của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức rằng lứa tuổi học đường là “giai đoạn vàng cuối cùng” để can thiệp toàn diện về dinh dưỡng và vận động.

Nữ đại biểu cũng đề cập đến nghiên cứu của trường Y tế Công cộng (Đại học Harvard). Nghiên cứu đó cho thấy đầu tư một USD vào dinh dưỡng học đường có thể mang lại lợi ích kinh tế từ 3- 10 USD nhờ giảm chi phí y tế và tăng năng suất lao động trong tương lai.

Ngoài ra, đại biểu An Giang bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến của đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) về việc cần luật hóa vấn đề dinh dưỡng học đường. Theo bà, khung pháp lý hiện nay chưa toàn diện và đến nay, Việt Nam vẫn chưa có bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng học đường thống nhất để làm căn cứ giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Nguồn lực cho triển khai cũng còn hạn chế.

Bà cho rằng việc tiếp cận vấn đề này lâu nay mới dừng ở mức tuyên truyền, khuyến nghị, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến căn bản. Sự tham gia của các chủ thể trong hệ thống giáo dục cũng chưa đồng bộ, trong khi yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi hành lang pháp lý rõ ràng hơn.

Từ những bất cập trên, đại biểu Châu Quỳnh Dao đề nghị Quốc hội và cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong trường học.

Bà nhấn mạnh rằng chỉ khi đưa nội dung này vào nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù đột phá cho giáo dục, chương trình dinh dưỡng học đường mới có đủ nguồn lực để xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và phù hợp cho trẻ em.