Dấu hiệu của người có EQ cao

2. Đọc được ẩn ý: Những người có EQ cao có thể nhận ra ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu, biểu cảm và cả sự im lặng của người khác. Họ nhận ra khi ai đó nói "Tôi ổn" nhưng rõ ràng là không. Điều này cũng khiến họ trở thành những người lắng nghe tốt và là những người bạn đồng cảm. Họ không chỉ lắng nghe người khác khi nói chuyện - mà còn hiểu được cảm xúc của người khác. Điều này giúp họ tạo dựng mối quan hệ bền chặt với mọi người - dù là trong cuộc sống cá nhân hay công việc. Ảnh: Phương Lâm.