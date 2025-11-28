Dấu hiệu của người có EQ cao

|
Ngày nay, việc sở hữu trí thông minh cảm xúc (EQ) cao cũng quan trọng như chỉ số thông minh (IQ) cao. EQ không chỉ đơn thuần là tử tế hay thấu hiểu người khác - mà còn là hiểu biết về cách "chỉ huy" cảm xúc của cả bản thân và những người xung quanh. Trong môi trường làm việc, những người có EQ cao là những nhà lãnh đạo và cố vấn tuyệt vời. Trong cuộc sống cá nhân, những người này có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Dưới đây là một số dấu hiệu điển hình của người có EQ cao, theo India Times. Ảnh: Phương Lâm.
1. Ngừng lại suy nghĩ trước khi phản ứng: Những người có EQ cao không phản ứng ngay lập tức, thay vào đó họ chọn cách kiểm soát cảm xúc và dừng lại suy nghĩ. Họ hít một hơi thật sâu, cân nhắc lời nói và đáp trả khôn ngoan. Khoảng dừng ngắn này giúp họ tránh bị bùng nổ cảm xúc quá mức hoặc hiểu lầm không cần thiết. Ảnh: Pexels.
2. Đọc được ẩn ý: Những người có EQ cao có thể nhận ra ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu, biểu cảm và cả sự im lặng của người khác. Họ nhận ra khi ai đó nói "Tôi ổn" nhưng rõ ràng là không. Điều này cũng khiến họ trở thành những người lắng nghe tốt và là những người bạn đồng cảm. Họ không chỉ lắng nghe người khác khi nói chuyện - mà còn hiểu được cảm xúc của người khác. Điều này giúp họ tạo dựng mối quan hệ bền chặt với mọi người - dù là trong cuộc sống cá nhân hay công việc. Ảnh: Phương Lâm.
3. Xử lý những lời góp ý, chỉ trích khéo léo: Hầu hết ai cũng cảm thấy tức giận, phản ứng ngay lập tức khi bị chỉ trích. Nhưng những người có EQ cao lại xử lý lời chỉ trích khéo léo hơn. Họ xem cách người khác phản hồi là cơ hội để phát triển và cải thiện. Ngay cả khi bị chỉ trích, họ vẫn suy nghĩ kỹ trước khi phản ứng và đặt câu hỏi để học hỏi thêm. Điều này thể hiện sự kiên cường, cởi mở với những lời góp ý và sự tự tin mạnh mẽ bên trong, không phụ thuộc vào suy nghĩ mình lúc nào cũng phải đúng hay sự công nhận từ người ngoài. Ảnh: Pexels.
4. Đặt ra những ranh giới lành mạnh và nói "không": Những người có EQ cao biết cách nói "không" và đặt ra những ranh giới lành mạnh khi cần thiết, mà không cảm thấy tội lỗi hay tệ hại. Họ bảo vệ thời gian, năng lượng và sự bình yên trong tâm trí bằng những ranh giới vững chắc nhưng tử tế. Họ giỏi giao tiếp cởi mở và rõ ràng, không gây căng thẳng hay giải thích quá mức. Họ biết cách chấp nhận và trân trọng cảm xúc của mình, giống như cách họ đối xử với người khác. Ảnh: Freepik.
5. Không cần phải là trung tâm của sự chú ý mọi lúc: Những người có EQ cao không chiếm ưu thế trong các cuộc trò chuyện bằng cách trở thành tâm điểm chú ý hay luôn tìm kiếm sự công nhận của người khác. Thay vào đó, họ đủ tự tin để cho mọi người tỏa sáng và thực sự vui mừng trước thành công của người khác. Họ cũng quan sát nhiều hơn nói, âm thầm hỗ trợ người khác và tạo không gian để mọi người cảm thấy được coi trọng. Điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp cảm thấy được coi trọng và thoải mái khi ở bên họ. Ảnh: Phương Lâm.
6. Có khiếu hài hước: Nhìn chung, những người có EQ cao thường hài hước và dí dỏm hơn, có khả năng kết nối với mọi người. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng tìm thấy điểm chung và kể những câu chuyện cười vô hại. Hơn nữa, điều này còn có tác dụng phá vỡ sự bối rối khi gặp một người mới. Nó cũng hữu ích khi cần giải tỏa căng thẳng, làm dịu tình huống khó khăn. Ảnh: Pexels.
