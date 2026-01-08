TPHCM sẽ xử lý nếu trẻ bị đánh ở trường, không có tai nạn 'nhẹ'

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các trường mầm non chịu trách nhiệm cho an toàn của trẻ, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm liên quan vệ sinh thực phẩm, an toàn ở trẻ.

Trẻ mầm non tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Thông tin này được bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 của khối mầm non. Theo lãnh đạo Sở, bên cạnh những thành tựu, ngành giáo dục mầm non thành phố vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ.

Bà Châu chỉ ra tình trạng mất an toàn cho trẻ vẫn xảy ra tại một số cơ sở, nhất là các nhóm trẻ độc lập và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Việc cập nhật hồ sơ pháp lý, dữ liệu ngành cũng chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, cùng với đó là tình trạng thiếu nhân sự, giáo viên chưa đạt chuẩn còn kéo dài.

Ngoài ra, công tác tổ chức bếp ăn, xây dựng khẩu phần dinh dưỡng và môi trường giáo dục tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Về yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, Phó giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non phải chịu trách nhiệm cao nhất, xác định an toàn cho trẻ là yêu cầu ưu tiên hàng đầu trong hoạt động giáo dục mầm non, không có tai nạn “nhẹ”, không có vi phạm “nhỏ”.

Sở cũng nhấn mạnh các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn thương tích và bạo hành trẻ em phải được xử lý nghiêm, không bao che.

Bên cạnh những chỉ đạo trên, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường vai trò quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời xác minh, báo cáo và xử lý các vụ việc phát sinh, đặc biệt đối với các nhóm trẻ độc lập và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Các cơ sở giáo dục mầm non cũng cần chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, tăng cường phối hợp với gia đình và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm phòng ngừa rủi ro, củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non cần đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ và chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng chuẩn giáo viên theo quy định, ứng dụng công nghệ số, cập nhật đầy đủ, chính xác 100% dữ liệu ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dự báo và đầu tư phát triển.

Về nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, bảo đảm chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý.

Đồng thời, các cơ sở phải tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, hợp tác; tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và tăng cường các hoạt động học tập, vui chơi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.