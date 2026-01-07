Đại học Luật TP.HCM lên tiếng vụ sinh viên bị đánh ở bãi xe gần trường

Nhà trường cho biết đã làm việc với các bên liên quan để xác minh, đồng thời đưa ra hướng giải quyết phù hợp, nhân văn.

Đại học Luật TP.HCM làm việc với các bên liên quan trong vụ sinh viên bị hành hung. Ảnh: FBNT.

Sáng 7/1, Đại học Luật TP.HCM đã công bố thông tin chính thức liên quan vụ việc xảy ra tại bãi xe tư nhân cạnh trường sau phản ánh về hành vi thiếu chuẩn mực đối với sinh viên.

Cụ thể, vào ngày 30/12/2025, nhà trường nhận được thông tin sinh viên bị hành hung tại bãi xe Bộ đội Biên phòng (cũ). Các thông tin và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy một số nhân viên bãi xe có nhiều hành vi chèn ép, xúc phạm, thậm chí gây hấn và hành hung sinh viên của trường.

Đại học Luật TP.HCM cho biết bãi xe nói trên là bãi xe tạm trên khu đất của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã phối hợp với UBND phường Xóm Chiếu, Công an phường Xóm Chiếu, Công an khu vực, Bộ phận hình sự Công an TP.HCM và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để xác minh, trích xuất camera và làm việc với các bên liên quan.

Sinh viên Đại học Luật TP.HCM bị hành hung ở bãi xe gần trường. Ảnh: FBNT.

Trong ngày 6/1, cuộc họp liên ngành đã được tổ chức để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy các bên đều có lỗi do thiếu bình tĩnh và kiềm chế. Sau buổi làm việc, chủ bãi giữ xe đã nhận lỗi. Nhưng xét trên nhiều yếu tố và do sự việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng chỉ nghiêm túc nhắc nhở.

Đối với sinh viên quay clip phản ánh sự việc, Đại học Luật TP.HCM cho rằng việc ghi hình nhằm lưu giữ bằng chứng để báo cáo cơ quan chức năng là chính đáng. Tuy nhiên, việc phát tán video trên mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức là chưa phù hợp quy trình, cần rút kinh nghiệm. Hiện, sinh viên liên quan đã tự gỡ bỏ video khỏi trang cá nhân.

Đáng chú ý, cá nhân trong clip không phải là sinh viên Đại học Luật TP.HCM nhưng nhà trường vẫn khuyến cáo các sinh viên khi phát sinh mâu thuẫn, bất đồng cần giữ bình tĩnh, chủ động liên hệ các đơn vị hỗ trợ của trường như Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học, để tránh hành vi bộc phát có thể gây nguy hiểm cho bản thân.

Cũng từ sự việc này, Đại học Luật TP.HCM đã làm việc với chủ khu đất tại số 1 Bến Vân Đồn để tái lập bãi giữ xe phục vụ sinh viên, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, phục vụ.

Hai bên thống nhất tiếp tục tổ chức giữ xe cho sinh viên từ ngày 8/1. Ngoài ra, sinh viên có thể gửi xe tại bãi xe số 1 Bến Vân Đồn và bãi xe Khu di tích Bến Nhà Rồng khi đến học tập hoặc liên hệ công việc tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đơn vị cho biết sẽ chấn chỉnh toàn diện hoạt động của bãi xe, yêu cầu thái độ và cách giao tiếp đúng mực, bảo đảm an toàn tài sản cho người gửi xe, đồng thời công khai minh bạch giá cả theo quy định, di dời các cá nhân không liên quan đến hoạt động trông giữ xe, lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát.