Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Gia đình mời chuyên viên tâm lý

Sau khi bị đánh hội đồng, bé gái lớp 8 bị tổn thương tai, xuất hiện biểu hiện im lặng bất thường, gia đình phải mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ.

H. không còn hoảng loạn nhưng lại im lặng, ít nói khiến chị Duyên cực kỳ lo lắng.

Sáng 1/1, chị Đỗ Thái Kim Duyên (mẹ của em H.G.H.), cho biết hiện H. đau chỗ nào cũng không nói, hỏi gì cũng không trả lời khiến chị thực sự lo lắng, không biết tình trạng của con ra sao. Ba hôm trước, nghĩ sức khỏe của con đã ổn, chị Duyên xin cho con xuất viện về nhà.

"Tuy nhiên, sáng 30/12, thấy H. chảy máu mũi liên tục nên tôi chở con quay lại bệnh viện để khám, chụp CT và nội soi tai. Qua đó, các bác sĩ phát hiện H. bị thủng màng nhĩ tai trái, khiến máu đọng ở màng nhĩ, ống tai và chảy xuống mũi", chị Duyên kể.

Trước đó, hôm 24/12, sau khi bị đánh hội đồng, H. nhập viện điều trị với chẩn đoán chấn động não và chấn thương phần mềm vùng đốt sống cổ.

Các bác sĩ chẩn đoán H. bị thủng màng nhĩ tai trái.

Theo chị Duyên, hiện lớp của H. đang bước vào giai đoạn thi học kỳ I, nhưng do em vừa xuất viện nên không thể đến lớp dự thi cùng bạn bè. "H. giờ không học hành gì được nên tôi để cháu ở nhà, chưa đi thi. Tôi cũng đã trao đổi với thầy hiệu trưởng và được thầy đồng ý tạo điều kiện để bé ôn tập lại, thi sau", chị nói.

Chị Duyên cho biết thêm việc xin cho H. xuất viện về nhà cũng để mời chuyên viên tâm lý đến hỗ trợ, tư vấn, trò chuyện giúp bé trở lại trạng thái bình thường. Trước mắt, chuyên viên tâm lý sẽ trao đổi với H qua điện thoại để bé làm quen, sau đó mới đến gặp, trò chuyện trực tiếp.

"H. giờ không còn hoảng loạn nữa nhưng lại im lặng, ít nói. Hỏi gì con cũng chỉ dạ rồi lại im lặng, không chủ động bắt chuyện. Bé không nói chuyện, không chia sẻ gì nữa, dù mình nói một câu dài thì bé cũng chỉ 'dạ' thôi", chị nói thêm.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, hôm 25/12, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh em H. (lớp 8/1, trường THCS Quế Phong, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) bị đánh hội đồng. Trong khi em H. đứng chịu trận, xung quanh nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa, bỡn cợt. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc gay gắt.

Theo báo cáo của nhà trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/12, tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nhóm học sinh có hành vi bạo lực với em H. gồm 8 người, trong đó có 6 học sinh cùng lớp và 2 người còn lại ở ngoài trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Duyên đang túc trực tại Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc cha ruột đang cấp cứu nên không sử dụng điện thoại. Đến trưa, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu và mở điện thoại, chị thấy nhiều clip do bạn bè ở gần nhà gửi qua tin nhắn. Xem clip, chị Duyên "chết điếng" khi chứng kiến con gái bị đánh hội đồng.