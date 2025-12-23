Xác định nhóm học sinh liên quan vụ người đàn ông bị đánh ở Huế

Sau khi nhận được thông tin sự việc người đàn ông bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Hình ảnh cắt từ clip người đàn ông bị đánh.

Ngày 23/12, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) có thông tin gửi các cơ quan báo chí liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh đánh người lan truyền trên mạng xã hội.

Theo UBND phường, trong những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh có hành vi đánh một người đàn ông tại 4/21 Trần Nguyên Đán. Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 23-24h ngày 15/12.

Cụ thể, nhóm 6 người liên quan đến vụ việc đánh ông N.T.H. (sinh năm 1979, ở tại số 4/21 Trần Nguyên Đán) gồm L.Q.M. (học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ), T.G.M, H.T.N.T. và M.G.B. (học sinh trường THCS Trần Cao Vân), V.N.N.Q. (học sinh trường THCS Trần Cao Vân, đã nghỉ học từ 1/12 và bảo lưu kết quả học tập) cùng N.H.N. (học sinh trường Trung cấp Nghệ thuật Huế).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 3 học sinh trực tiếp tham gia đánh ông H. và quay clip là L.Q.M., V.N.N.Q. và T.G.M. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Công an phường Phú Xuân phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Huế và ban giám hiệu các nhà trường mời gia đình 4 học sinh gồm T.G.M., H.T.N.T., M.G.B. và V.N.N.Q. lên làm việc.

Tại buổi làm việc, các học sinh được yêu cầu tường trình lại sự việc và cam kết không tái phạm. Đại diện gia đình các em đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông H. Đối với 2 học sinh không thuộc địa bàn phường, Công an phường Phú Xuân tiếp tục phối hợp Phòng PA03 mời phụ huynh và học sinh liên quan để củng cố hồ sơ trong thời gian tới.

Hiện, UBND phường Phú Xuân chỉ đạo Công an phường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, căn cứ hành vi và vai trò cụ thể của từng học sinh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ban giám hiệu trường THCS Trần Cao Vân phối hợp các đơn vị chức năng và phụ huynh tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục học sinh vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 20/12, mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm 2 clip quay lại cảnh một nhóm nam giới dùng các vật như chổi, mũ bảo hiểm, móc áo quần đánh liên tiếp vào một người đàn ông trung niên.

Clip gây bức xúc khi nạn nhân liên tục kêu đau, xin tha nhưng vẫn bị lôi ra đánh, đạp, trong lúc nhóm người cười đùa, chửi bới và đe dọa.