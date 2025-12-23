Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh vụ giáo viên tiểu học véo tai học sinh lớp 1 chảy máu

  • Thứ ba, 23/12/2025 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh lớp 1, trường Tiểu học An Thới 1 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã báo cáo UBND đặc khu và Sở GD&ĐT.

hanh vi tac dong anh 1

Học sinh lớp 1 bị cô giáo véo chảy máu tai.

Ngày 23/12, trường Tiểu học An Thới 1 có báo cáo gửi UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Theo báo cáo, chiều 19/12, trong giờ học tại lớp 1/2 do cô T.T.T. làm giáo viên chủ nhiệm, em T.T.K. nhiều lần viết bài chưa đúng yêu cầu. Giáo viên đã đến gần, cầm tay học sinh để hướng dẫn sửa bài nhưng sau đó em K. vẫn tiếp tục viết sai.

Do không kiềm chế được cảm xúc, cô T. đã véo tai học sinh. Thời điểm này, giáo viên không phát hiện việc em K. bị trầy xước, chảy máu sau khi véo tai nên tiếp tục hướng dẫn học sinh đến hết giờ học.

Khi tan trường, phụ huynh phát hiện em K. có vết thương và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau đó, cô T. đến nhà học sinh, trình bày lại sự việc, xin lỗi gia đình và học sinh, đồng thời bôi thuốc cho em K.

Sự việc sau đó được phụ huynh phản ánh với lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng trường Tiểu học An Thới 1 đã trích xuất dữ liệu camera lớp học, làm việc với giáo viên liên quan để xác minh.

Sau vu việc, phụ huynh có đưa hình ảnh học sinh và thông tin vụ việc lên mạng xã hội, nhưng hiện nội dung này đã được gỡ bỏ.

Trường Tiểu học An Thới 1 khẳng định những hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự học sinh là điều nhà trường nghiêm cấm. Nhà trường đang tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo đúng mức độ vi phạm của giáo viên.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-giao-vien-tieu-hoc-veo-tai-hoc-sinh-lop-1-chay-mau-o-phu-quoc-post1807096.tpo

Nhật Huy / Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

hành vi tác động An Giang Phú Quốc Học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo phản ánh véo tai học sinh

