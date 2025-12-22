Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông liên tiếp bị đánh ở Huế

Theo luật sư hành vi của nhóm người liên tiếp đánh người đàn ông trung niên thể hiện tính chất bạo lực, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hình ảnh cắt từ clip vụ người đàn ông liên tục bị đánh, đá vào mặt.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 20/12, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm 2 clip quay lại cảnh một nhóm nam giới dùng các vật như chổi, mũ bảo hiểm, móc áo quần đánh liên tiếp vào một người đàn ông trung niên.

Clip gây bức xúc khi nạn nhân liên tục kêu đau, xin tha nhưng vẫn bị lôi ra đánh, đạp, trong lúc nhóm người cười đùa, chửi bới và đe dọa. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhóm người trong clip bị nghi là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn phường Phú Xuân (TP Huế).

Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với phóng viên, luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh An Doanh (Đoàn Luật sư TP Huế), nhận định hành vi của nhóm người liên tiếp đánh người đàn ông trung niên thể hiện tính chất bạo lực, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Luật sư Minh cho hay theo thông tin ban đầu, nhóm người thực hiện hành vi hành hung là học sinh THCS, thuộc độ tuổi từ 14 đến dưới 16, đang là trẻ vị thành niên. Về mặt pháp lý, việc xử lý vụ việc phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân và tính chất hành vi cụ thể, không phụ thuộc vào việc người thực hiện còn đang đi học hay chưa.

"Trường hợp kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tích chưa đạt mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các hành vi trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính", luật sư Minh nói.

Cụ thể, căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xâm hại sức khỏe người khác có thể bị xử phạt tiền, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc xem xét đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc người vi phạm là trẻ vị thành niên không làm mất đi trách nhiệm pháp lý mà chỉ làm thay đổi hình thức xử lý theo hướng giáo dục.

Trong trường hợp kết quả giám định xác định thương tích ở mức rất nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự, hoặc hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong độ tuổi luật định vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, căn cứ Điều 12 Bộ luật Hình sự về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý sẽ áp dụng chính sách riêng đối với người chưa đủ 18 tuổi nhưng không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự là nghĩa vụ bắt buộc theo Điều 584 và Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và các thiệt hại phát sinh khác.

Luật sư cho biết thêm trường hợp người gây thiệt hại là trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu người chưa thành niên không có khả năng tự chịu trách nhiệm về tài sản.

Luật sư Minh cũng cho rằng việc cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc đúng căn cứ pháp luật, đúng mức độ hậu quả là cần thiết, nhằm răn đe hành vi bạo lực, bảo vệ người yếu thế và tránh tạo ra nhận thức sai lệch rằng hành vi bạo lực của người chưa thành niên có thể bị dung túng hoặc xem nhẹ.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết công an phường đang xác minh, giải quyết và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả.