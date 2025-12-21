Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nghi bị bố đánh bầm tím khắp người

Nghi ngờ con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để chi tiêu, người đàn ông ở Nghệ An đã dùng bạo lực với con, khiến nữ sinh lớp 7 bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể, phải nhập viện điều trị.

Những vết thương trên cơ thể bé gái nghi bị bố đánh.

Sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Tây Hiếu (Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đã làm việc với người đàn ông liên quan đến vụ việc đánh con gái ruột là nữ sinh lớp 7, gây thương tích và ảnh hưởng tâm lý.

Theo trình bày của người bố, do nghi ngờ con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt nên trong lúc nóng giận đã đánh cháu. Khi chính quyền địa phương đến thăm tại bệnh viện, bé gái có nhiều vết thương trên cơ thể, đau đớn và tâm lý hoảng sợ.

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết cháu bé nhập viện trong tình trạng nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, kèm nhiều vết trầy xước da. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, tinh thần cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Được biết, bố mẹ nữ sinh đã ly hôn, cháu sống cùng bố và bà nội. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bên ngoại có nguyện vọng được đón cháu về chăm sóc.

"Trước mắt, địa phương ưu tiên việc điều trị, chăm sóc, ổn định tâm lý cho cháu bé. Đối với hành vi của người bố, mức độ vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật", lãnh đạo phường Tây Hiếu thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu với nhiều vết bầm trên người, gây bức xúc dư luận. Gia đình sau đó đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.